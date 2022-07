Christian Vaccaro è il nuovo segretario della Lega di Desio

La Lega di Desio a congresso rinnova segretario e direttivo: sezione in mano a Christian Vaccaro.

La Lega rinnova segretario e direttivo

Quarantasette anni, attualmente dipendente pubblico (in passato libero professionista), il neo-segretario è la prima volta che nella Lega riveste una carica, in questo caso guiderà la sezione per i prossimi tre anni. Come conferma anche lui, è stato militante una decina di anni fa e si è riavvicinato al partito di Salvini prima delle ultime elezioni amministrative. Vaccaro fa anche parte del Consiglio d’indirizzo della Rsa Pio e Ninetta Gavazzi. Il congresso è stato presieduto da Marco Citterio, sindaco di Giussano e delegato dalla segreteria provinciale della Lega.

Il grazie ai militanti

Subito dopo la sua elezione, il neo-segretario di sezione Christian Vaccaro ha così commentato: "Nell’assumere il ruolo di segretario è doveroso cominciare dal ringraziare prima di tutti Gianluca Bennati, che, dopo le elezioni amministrative dell’anno scorso, ha guidato la sezione di Desio in questi mesi. L’ha fatto con equilibrio e competenza: un grande “grazie” gli è stato rivolto da tutti i militanti e sono certo che continuerà ad essere una risorsa fondamentale per la sezione". Quindi ha proseguito: "Devo ringraziare tutti i militanti per aver riposto in me la loro fiducia".

"Sezione unita, la squadra vince"

"Ci attende un triennio di sfide importanti - ha detto - le elezioni regionali e politiche del prossimo anno e le successive consultazioni europee. Ma anche, e soprattutto, la parte centrale del mandato amministrativo della nostra Amministrazione. Tutta la sezione è unita per dare attuazione al programma elettorale sottoscritto con le altre liste della coalizione che sostiene il sindaco Simone Gargiulo". E ha concluso con: "La squadra vince". Nel direttivo sono entrati a far parte i consiglieri comunali Maria Grazia Donghi e Stelio Pozzi, Marco Dell’Orto, Greta Lo Re, William Giarrusso e Maurizio Chinaglia.