Ci sarà anche la banda di Arcore ad inaugurare il "MiAmOr Music Festival"

Ci sarà anche il Corpo Musicale Città di Arcore, diretto da Andrea Brivio, a inaugurare l’edizione 2025 del MiAmOr Music Festival (Milano Amateurs & Orchestra) che dall’11 al 21 giugno vedrà esibirsi oltre 200 musicisti da 15 Paesi tra professionisti e amatori. Il concerto di apertura si terrà mercoledì 11 giugno alle 20.30 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, con un programma in tre atti dedicato a operetta, sonorità balcaniche e sinfonismo italiano.

La banda di Arcore in carna lo spirito del Festival

La presenza della banda di Arcore non è casuale: incarna alla perfezione lo spirito del Festival, come spiega Andrea Vizzini, ideatore e direttore artistico della manifestazione.

"La banda è una formazione che nasce più dalla passione che dai meccanismi del professionismo. E lo spirito del festival è proprio questo: mettere insieme musicisti che vivono la musica in modi diversi per lavoro o per amore. In questa edizione accoglieremo più di 200 musicisti da varie parti del mondo che rappresentano questo connubio unico, con la musica vera protagonista", ha sottolineato Vizzini.

Dal Teatro Lirico all’Università Bocconi, passando per i PianoLink Studios e la storica Sala Barozzi, il Festival ospiterà 10 giorni di concerti, tra orchestre sinfoniche, cori, ensemble e solisti non professionisti che si esibiranno al fianco di musicisti affermati, in un contesto che abbatte le barriere tra formazione accademica e vocazione artistica.

Il concerto di gala del 21 giugno

Uno dei momenti clou sarà il Concerto di Gala del 21 giugno, con solisti amatori – tra cui un magistrato italiano e un medico sudafricano – accompagnati dalla PianoLink Philharmonic Orchestra in un repertorio che spazia da Bach a Chopin, con incursioni jazz e pop.

Il MiAmOr Festival, giunto alla decima edizione, è prodotto dall’Associazione Musicale PianoLink con il sostegno del Comune di Milano, Fondazione Cariplo e partner come Yamaha Music Europe e Bösendorfer.