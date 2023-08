Ciclista da record a Verano: 200 volte al Ghisallo

Salvatore Porcini, di Verano ha "conquistato" il Ghisallo e raggiunto il suo obiettivo. La sfida era quella di raggiungere la cima per 200 volte consecutive e oggi, giovedì 24 agosto, ha portato a termine il suo obiettivo.

Ciclista da record

Il veranese, che è portacolori dell’Unione Ciclistica Robbiano Salvarani (Giussano), squadra di ciclismo amatoriale iscritta alla Federazione Ciclistica Italiana, ha completato nella mattinata di oggi, giovedì 24 agosto, la sua impresa: 200 ascese al Santuario della Madonna del Ghisallo nel corso del 2023. Partendo sempre da Verano Brianza, suo comune di residenza, da gennaio ad oggi sono state certificate tutte le salite che lo porteranno a scrivere il suo nome nel Guinness World Record.

Festa con gli amici

Quasi tutte le mattine il veranese, attorno alle 7.30, incurante del sole o della pioggia, ha pedalato lo stesso percorso, sostenuto anche dal tifo e in qualche caso anche dalle pedalate di amici, che l'hanno seguito lungo il tragitto. Oggi a festeggiare questo importante record, celebrato in vetta al Ghisallo, c'erano proprio i ciclisti e gli amici del Gruppo Salvarani, insieme ai tanti sostenitori che lo hanno seguito nelle sue uscite mattutine. Un traguardo davvero speciale celebrato col suono a festa delle campane della Madonna del Ghisallo e con le interviste rilasciate alle televisioni locali e nazionali che hanno immortalato l’arrivo.

La nuova sfida

L’impresa di Salvatore Porcini , che di diritto è entrato a far parte della "storia" del Museo del ciclismo, che ha sede al Ghisallo, però non si ferma qui. Le sue ascese proseguiranno fino alla fine del 2023 per registrare un altro record: il maggior numero di salite al Santuario nel corso di un anno solare.