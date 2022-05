Porcini "conquista" il Ghisallo: 100 volte in bici

Verano Brianza

La prima salita il 1 gennaio, l'ultima, ieri, insieme agli amici della Salvarani Robbiano

Impresa raggiunta per il ciclista veranese: per 100 volte ha pedalato su e giù verso la cima del Ghisallo.

Festeggiamenti con gli amici della Salvarani

Ha vinto la sua sfida personale e raggiunto il suo obiettivo da sportivo: 100 volte su e giù per il Ghisallo, in bicicletta. Salvatore Porcini, 64 anni, grande appassionato di ciclismo, ha iniziato la sua avventura il 1 gennaio e l’ha terminata venerdì 6 maggio, sotto l’acqua, domenica 8, poi, in compagnia dei suoi amici ciclisti della Salvarani, società robbianese di cui fa parte, si è rimesso in sella, e tutti insieme sono tornati al Ghisallo, per i festeggiamenti.

La soddisfazione del ciclista

Verano-Erba-Lecco-Bellagio e poi su fino alla cima del Ghisallo, per 9 km di salita rapidissima, con tratti al 14 - 15% di pendenza: un tragitto che il veranese ha fatto tutti i giorni o quasi. Una vera e propria maratona ciclistica, alla conquista del Ghisallo, una delle mete più «faticose» per gli appassionati dei pedali, nel minor tempo possibile. «E’ stato bellissimo - ha commentato alla fine della sua pedalata - ho raggiunto il mio obiettivo: 100 volte in quattro mesi, sono molto contento».