Cimiteri, nuovi colombari a Paina e Robbiano

L'intervento di ampliamento nei camposanti sarà avviato a novembre, subito dopo le commemorazione dei defunti.

Più posti nelle frazioni

Il progetto esecutivo è già stato approvato e a novembre, subito dopo le celebrazioni commemorative per i defunti si inizierà a lavorare nel cimitero di Paina e Robbiano. Le opere saranno oggetto di

gara da parte del Comune di Giussano per un importo complessivo di 275mila euro. In entrambi i cimiteri verranno realizzati 48 colombari aggiuntivi a quelli presenti. I nuovi edifici saranno similari a quelli già esistenti con finiture realizzate in marmo di Carrara.

Saranno realizzati anche ossari e cinerari

Nell’ambito dei lavori che il Comune affiderà già nelle prossime settimane, è prevista anche la contestuale realizzazione di ulteriori 35 ossari nel cimitero di Robbiano in continuità architettonica con l’edificio che ospiterà i nuovi colombari. In una fase successiva, verrà invece affidata la realizzazione di ulteriori 77 cinerari previsti nel cimitero di Paina.

I due cantieri apriranno in contemporanea al fine di ottimizzare le tempistiche di scavo, di posa delle fondamenta e di costruzione dei nuovi colombari. Le opere in progetto sono state pensate con l’intento di superare eventuali barriere architettoniche dovute alla presenza di ostacoli fisici.

Lavori anche al cimitero di Giussano

I lavori di ampliamento proseguono anche nel cimitero di Giussano; è in via di realizzazione il progetto che prevede, fra le altre opere, anche la creazione di un “Giardino delle rimembranze” per l’eventuale dispersione delle ceneri e uno spazio per il commiato, il “Viale delle cerimonie” che sarà accessibile anche alle persone diversamente abili e da un “Tempio” per la celebrazione dei riti di sepoltura.