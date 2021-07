La Giunta ha appena approvato un importante progetto da mezzo milione di euro che andrà a completare la gestione dei campi sepolcrali in città, portando nuovi spazi e servizi.

Giussano, ampliamento del cimitero con più di 500 nuovi posti

Nuovi loculi, un'area per le cappelle e sepolcreti, un giardino delle rimembranze, spazi per il commiato e le celebrazioni e servizi igienici: ecco in sintesi il progetto di ampliamento che riguarderà il cimitero di Giussano. Ci saranno subito 552 nuovi posti e negli anni si arriverà fino a 3000. Si tratta di un'opera importante per il l'Amministrazione che va a risolvere anche il problema degli spazi, in esaurimento.

L'assessore e il sindaco

L’Amministrazione comunale ha previsto un primo lotto funzionale che comprenderà tra i tanti interventi anche la realizzazione del giardino delle rimembranze.

«Il giardino delle rimembranze è un elemento prezioso del progetto - ha sottolineato l’assessore Giacomo Crippa - E’ posto a lato dell’accesso al nuovo viale dal cimitero esistente. Una posizione simbolica di cerniera e di collegamento tra la storia e il nuovo camposanto».

Con quest’opera, sommata alle altre sugli altri cimiteri, il Comune andrà a completare la riqualificazione e ampliamento dei luoghi sepolcrali. «Nel giardino delle rimembranze” sarà possibile anche disperdere le ceneri dei propri cari - ha spiegato il sindaco Marco Citterio - E’ un progetto importante sul quale hanno lavorato l’ufficio patrimonio e i professionisti, che ringrazio per l’ottimo risultato di progettazione. Sarà un’opera la cui realizzazione avrà un costo di 500.000 euro».