Camposanto da tutto esaurito e per i morti non c’è pace nemmeno in quello che dovrebbe essere l’«eterno riposo».

Da ormai qualche tempo e in maniera più accentuata tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo, numerosi cittadini di Varedo hanno manifestato tutto il loro disagio per una situazione che sta iniziando a diventare in effetti piuttosto critica.

Cinerari esauriti al cimitero, le urne si portano a casa

Gli ossari-cinerari al cimitero sono infatti andati «esauriti» e, come testimoniato anche dalle segnalazioni alle agenzie di pompe funebri, alle famiglie che chiedono la cremazione per i loro defunti viene data temporaneamente indicazione di poter portare a casa l’urna con le ceneri dei loro cari.

L’alternativa è quella di depositarle in una cappella al cimitero, la «cappella dei preti», nell’emergenza «precettata» per sopperire a queste criticità. Una soluzione però «tampone» destinata a non essere sufficiente con l’andare del tempo.

Il problema con il proseguo dell’anno, secondo i programmi dell’Amministrazione comunale (va però detto che il servizio cimiteriale è esternalizzato a una cooperativa) dovrebbe però andare a risolversi. L’obiettivo è massimo per la primavera.