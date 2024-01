Circonvallazione, dopo due anni si chiude la voragine: ecco il progetto da mezzo milione di euro

Due anni di lavori e un progetto di ampio respiro che permetterà a Roncello di dormire sonni più tranquilli. O almeno questo è ciò che si augura l’Amministrazione comunale, pronta finalmente a chiudere la frattura della Circonvallazione e rimettere in sicurezza l’intero comparto, sia con il rifacimento della strada, sia con il rinforzo degli argini del torrente Vareggio.

Si chiude la voragine

La voragine, ricordiamo, si era aperta nel luglio del 2021 in seguito a una pesante ondata di maltempo che aveva investito la Brianza. Roncello non era stata risparmiata dalla furia degli elementi e le forti piogge avevano causato l’esondazione del Vareggio. Ma non solo. La grande mole di acqua e di fango che si era formata al di sotto della strada aveva provocato la rottura del condotto e, di conseguenza, anche il cedimento della strada che collega Roncello, Trezzo e Ornago nel tratto della pista ciclabile.

L'intervento della Regione

Subito amministratori e tecnici erano intervenuti per mettere in sicurezza il tratto di carreggiata visibilmente danneggiato chiudendola al traffico e istituendo un doppio senso alternato. E così è stato per due anni. Ma per arrivare a una soluzione definitiva e per ripristinare la strada il sindaco Cristian Pulici, visto il costo elevato che il piccolo Comune avrebbe dovuto affrontare (poco più di mezzo milione di euro), aveva deciso di bussare direttamente alle porte della Regione. E l’appello non era caduto nel vuoto visto che il Pirellone aveva risposto con un contributo di 350mila euro.

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 16 GENNAIO 2024