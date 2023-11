Cittadini contribuiscono a eliminare le barriere architettoniche

Il Comune chiede aiuto ai cittadini per individuare le barriere architettoniche e rendere Triuggio un paese sempre più a misura di disabili, bambini e anziani.

Barriere architettoniche

Il Comune di Triuggio, con il supporto del Centro Studi PIM, ha avviato l’iter per la redazione del PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), strumento strategico di pianificazione degli interventi volti a garantire un migliore accesso e una migliore fruibilità di edifici, spazi aperti (parchi, parchi gioco, piazze, marciapiedi, etc.) e servizi pubblici del territorio di Triuggio.

“L’obiettivo del Peba – spiega l’assessore all’Urbanistica Federica Colombo – è quello di migliorare e facilitare la qualità della vita di tutta la comunità, ovvero, di tutte le persone che la compongono, non solo ai disabili e a chi ha problemi deambulatori, ma anche ai bambini e alla popolazione anziana, sempre più numerosa”.

Un processo partecipativo

Oltre a individuare e dettare le soluzioni per eliminare le barriere architettoniche, ossia gli ostacoli fisici che limitano l'utilizzo delle attrezzature di un edificio o di uno spazio, il Peba si propone anche di ovviare alle “barriere sensoriali”, ovvero l'assenza di accorgimenti o segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, e in particolare per le persone non vedenti o non udenti, ipovedenti o ipoudenti. Il Peba si configura come un processo partecipativo, a cui non lavorano solo politici, tecnici e professionisti, ma la comunità stessa contribuisce alla creazione del Piano attraverso le esperienze, osservazioni e segnalazioni delle persone che vivono gli edifici e i servizi pubblici.

Il contributo dei cittadini

Tutti i cittadini possono contribuire compilando il questionario online rivolto alla popolazione oppure il modulo per la segnalazione di barriere architettoniche o sensoriali sul territorio che si trova sul sito www.comune.triuggio.mb.it: un contributo fondamentale per migliorare concretamente la vivibilità del paese.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 novembre 2023.