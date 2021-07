Sarà aperto fino alle 19 di questa sera, venerdì 16 giugno, il servizio gratuito che consente di effettuare il tampone presso la postazione in piazza Marconi a Vimercate. L'iniziativa era stata annunciata pochi giorni fa dall'Amministrazione comunale ed è dedicata a tutti, in particolare ai giovani che nella serata di domenica scorsa si sono ritrovati in piazza Marconi e nelle strade limitrofe del centro di Vimercate per assistere alla partita della Nazionale di calcio e poi festeggiare la vittoria all'Europeo.

Cittadini in coda in piazza a Vimercate per fare il tampone gratuito

Al momento ci sono circa una trentina di cittadini in fila in attesa di effettuare il test istantaneo antigenico nasale. Tra questi anche diversi ragazzini.

Soddisfatto in sindaco Francesco Sartini, presente sul posto con i volontari di Avps Vimercate che hanno organizzato la postazione in collaborazione con le Farmacie comunali di Vimercate, la Protezione Civile e alcuni medici di medicina generale che si sono offerti volontari.

"Il punto tamponi è aperto da circa un'ora e sono già stati fatti una ventina di tamponi, ci sono persone in fila e sicuramente ne arriveranno altre" - ha detto il primo cittadino.

Un'iniziativa che ancora prima della conclusione si pensa già possa essere replicata la prossima settimana, venerdì per la precisione. Al momento è solo un'ipotesi ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la conferma da parte dell'Amministrazione comunale.