Cittadinoi a Vimercate: ecco i progetti finalisti (che potrete votare dal 5 giugno)

Sta per entrare nel vivo la fase finale di Cittadinoi a Vimercate e l'Amministrazione comunale questa mattina, lunedì 30 maggio, ha illustrato nel dettaglio i tre progetti finalisti - disponibili anche sul sito comunale nella sezione dedicata e sul notiziario comunale in distribuzione dal 29 maggio a tutte le famiglie vimercatesi.

Cittadinoi a Vimercate: ecco i progetti finalisti

Il primo progetto finalista riguarda la Manutenzione straordinaria del monumento degli Alpini di Parco Trotti.

Il progetto prevede la manutenzione straordinaria del monumento dedicato agli Alpini all’interno di Parco Trotti realizzato nel 1983, attraverso la modifica dell’attuale aiuola che circonda il monumento. Nella proposta si prevede l’allargamento della zona a verde delimitata da una nuova cordonatura in pietra e la sistemazione anche della scalinata di accesso al monumento che vede presente i simboli dell’alpino: l’aquila e il cappello con la penna nera che vennero adottati dalle truppe di montagna che hanno combattuto su tutti i fronti di guerra. L’aquila è stato un simbolo di potere militare fin dall’ antica Roma, quando essa era utilizzata nelle insegne delle legioni; è inoltre simbolo di forza e coraggio.

Progetto #02. Impianto fotovoltaico per le scuole Calvino e Andersen, continuiamo il progetto 2022

Il progetto prevede il proseguimento di quanto proposto nell’edizione dello scorso anno al fine di continuare ad investire nella produzione di energia da fonti rinnovabili, con ricadute ambientali ed economiche positive per la nostra città.

Il progetto prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico nella scuole Calvino e Andersen.

Gli obiettivi di questo progetto sono diversi, tra questi la riduzione delle emissioni di gas climalteranti ed il contenimento dei costi della bolletta elettrica del nostro Comune. Da stime approssimative, la potenza installabile sui tetti di queste scuole potrebbe aggirarsi intorno ad alcune centinaia di kwp (Kilowatt di picco). Il progetto ha ottenuto, da parte della commissione tecnica, il bonus sostenibilità

Progetto #03. Oasi per tutti (parchi e aree verdi inclusive)

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area verde tra la via Istria e la via Montalino con l’installazione giochi inclusivi, sistemazione del campo da gioco come luogo dedicato anche alla iniziative. Posa di tavoli e panchine. Un’oasi per tutti dove inserire percorsi sensoriali con tabelle a tema in CAA (comunicazione aumentata alternativa), braille e QRCode e degli orti lab curati da adulti con disabilità ma aperti a tutti.

Promuovere luoghi di socialità inclusivi in aree periferiche della città per diventare uno spazio inclusivo in cui ogni bambino, adolescente, adulto e anziano può incontrarsi per scambiare esperienze, scoprire il nuovo ed esplorare creando relazioni che possono sviluppare capacità e conoscenze al fine di stimolare il dialogo interculturale ed intergenerazionale

Votazione finale

Le votazioni dei progetti saranno effettuate esclusivamente online dalle ore 9.00 di lunedì 5 giugno alle ore 19.00 di domenica 2 luglio al link presente sulla sezione del sito dedicata Home page >> Amministrazione>> partecipazione e sulla news in home page

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini residenti a Vimercate nati entro il 31/12/2007 cioè avere almeno 16 anni di età (da compiere nel 2023). È possibile votare un solo progetto. Per votare i dati necessari sono: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail valido oppure numero di cellulare.