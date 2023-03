Riparte Cittadinoi il bilancio partecipato della città di Vimercate giunto alla sua quinta edizione con la stessa formula del 2022 ma con una novità che strizza l’occhio alla sostenibilità.

Cittadinoi riparte con la novità “bonus sostenibilità”

Si tratta del “bonus sostenibilità”: un riconoscimento “premiante” alle proposte che sviluppano riflessioni sugli impatti ambientali delle misure o degli interventi che saranno evidenziati da una apposita grafica. Il bonus consiste nell’incremento del 5% del totale dei voti ottenuti dal progetto nella votazione finale. I Cittadini residenti a Vimercate anche in forma aggregata (comitati, associazioni, consulte di quartiere) nella presentazione del progetto potranno indicare se è legato al tema della sostenibilità ambientale e spiegarne i motivi.

Sarà la commissione tecnica a decretare se il progetto presentato può ottenere il bonus che sarà poi evidenziato

graficamente nel progetto o nei progetti che parteciperanno alla votazione finale.

Lo stanziamento

Per il resto sono confermati gli elementi che compongono e caratterizzano l'edizione del Bilancio Partecipato. A partire dallo stanziamento di 100.000 euro nel Bilancio Comunale 2023, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 27 febbraio, destinato alla realizzazione del progetto vincitore.

Cittadinoi permetterà a tutti i Cittadini di presentare un proprio progetto e sottoporlo alla valutazione della comunità: il progetto più votato, purché sia tecnicamente realizzabile e purché non superi il budget stanziato, sarà realizzato dall’Amministrazione.

Dove e come presentare il progetto

Sono disponibili online sul sito comunale la scheda per presentare il proprio progetto, il regolamento e la scheda per i sostenitori. La scheda di presentazione del progetto chiederà ai cittadini di descrivere brevemente la propria idea, allegando eventualmente foto, disegni o altro materiale e conterrà uno spazio per raccogliere sostenitori per la propria proposta.

Le proposte potranno essere consegnate entro il 30 aprile 2023 via mail all’indirizzo partecipazione@comune.vimercate.mb.it oppure presso Spazio Città in via Papa Giovanni XXIII, 11

La scheda di presentazione del progetto unita alla modulo per la ricerca dei sostenitore e alle linee guida sono disponibili sul sito comunale

Le proposte sostenute dal maggior numero di persone saranno esaminate da una commissione che valuterà la loro

fattibilità tecnica ed economica, aiuterà i proponenti a perfezionare la propria idea e individuerà le dieci proposte finaliste.

Le votazioni dal 5 giugno

I dieci progetti finalisti ai quali sarà eventualmente indicato il progetto o i progetti legati al bonus della sostenibilità

saranno pubblicizzati con i canali informativi del Comune e parteciperanno alla votazione finale, che avverrà tra il 5 giugno e il 2 luglio 2023. La votazione sarà esclusivamente on-line, attraverso un link che sarà presente sul sito comunale e sui canali social del Comune.

Sostenibilità da tenere a mente per il futuro della città