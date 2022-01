Coronavirus

Al 31 dicembre i positivi sono 304, 64 in più rispetto al giorno prima

Clamorosa impennata di casi Covid ad Agrate: la soglia dei positivi supera quota 300. A darne notizia è il sindaco Simone Sironi che ha diramato il consueto specchietto con i dati relativi alla situazione pandemia.

I numeri comunicato dalle autorità sanitarie parlano chiare e in pochi giorni la curva dei casi Covid ad Agrate si è impennata fino a raggiungere, lo scorso 31 dicembre 2021, le 304 unità. Un'enormità se pensiamo alla più che rapida evoluzione del contagio: solamente il giorno prima i dati parlavano di 240 positivi, mentre 24 ore prima erano 200 e il giorno prima ancora 146, ovvero la metà. Andando ancora più indietro, il 30 ottobre il bollettino indicava "solo" 7 casi di positività tra i cittadini agratesi. Insomma, la clamorosa impennata è innegabile ed è sicuramente figlia dell'aumento generalizzato dei casi in tutto il territorio nazionale in queste festività natalizie causato dalla variante Omicron.

Da domani Lombardia in zona gialla

L'invito del primo cittadino è sempre quello di puntare sulla prevenzione, garantita attraverso tre passi fondamentali: vaccinazione, mascherine e distanziamento. Intano da domani, lunedì 3 gennaio 2022, la Lombardia entrerà in zona gialla a causa dell'incremento del numero dei positivi. La situazione è comunque sicuramente migliore rispetto a un anno fa, ma non per questo è possibile abbassare la guardia di fronte al virus e alle varianti che hanno così condizionato il periodo natalizio.