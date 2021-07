Collassa il manto stradale, cambio di viabilità in via Verdi

Ci potrebbe essere il forte acquazzone di ieri, giovedì 8 luglio 2021, all'origine del buco che si è aperto lungo via Verdi, a Briosco.

Manto stradale collassato

Il manto stradale della via che porta da Briosco capoluogo a Fornaci è collassato. Sono così intervenuti d'urgenza gli agenti della Polizia locale e i dipendenti dell'ufficio Tecnico del Comune. L'area, a ridosso dell'intersezione con via Polo, è stata transennata e interdetta al traffico.

Deviazione per chi arriva da Fornaci

E' di questa mattina, venerdì 7 luglio 2021, l'ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Massimiliano Brunini che modifica la viabilità su via Verdi: chi arriva dalla frazione di Fornaci è obbligato a svoltare a sinistra, in via Polo, per poi raggiungere via Puccini passando da via Donizetti.