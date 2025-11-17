Colletta alimentare, raccolte quasi 5 tonnellate di solidarietà

Un successo la colletta alimentare a Lentate sul Seveso: raccolte quasi cinque tonnellate di solidarietà.
Raccolte quasi cinque tonnellate di cibo nei cinque supermercati
Sabato 15 novembre, giornata in cui in tutta Italia il Banco alimentare ha organizzato la tradizionale colletta, anche nei cinque supermercati lentatesi (Bennet, Eurospin, Iperal, Aldi e Lidl) in tanti hanno voluto donare del cibo ai più bisognosi. In tutto sono stati donati 4.911 chili di alimenti, così suddivisi: 1.995 al Bennet, 495 all’Eurospin, 1.503 all’Iperal, 308 all’Aldi e 610 alla Lidl.
In servizio quasi 250 volontari per la colletta alimentare
“Al di là dei numeri, per i quali dobbiamo essere grati alle tantissime persone che hanno donato la spesa, non dobbiamo dimenticare i quasi 250 volontari (hanno partecipato anche la Protezione civile, gli Alpini e i ragazzi degli oratori), che hanno donato il loro tempo e hanno consentito di superare il risultato degli ultimi due anni”, il commento di Gabriele Porro, uno dei referenti della colletta alimentare.