Colonie feline: siglata la convenzione tra Comune di Meda e Noi per gli animali

Una convenzione della durata triennale per garantire la tutela dei gatti randagi e delle colonie feline presenti sul territorio di Meda.

Convenzione tra Comune di Meda e Noi per gli animali

E’ stata sottoscritta dal Comune di Meda, rappresentato dal comandante della Polizia Locale Claudio Delpero, e dall’associazione Noi per gli animali, con sede in via Borgazzi a Camnago (Lentate sul Seveso), rappresentata dalla presidente Patrizia De Rosa, alla presenza della consigliera comunale della lista Santambrogio sindaco Emanuela Colombo, attenta alle colonie feline della città.

Massima attenzione alle colonie feline