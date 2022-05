C'è un nuovo comandante della Polizia locale a Verano

Entrerà in servizio mercoledì 1 giugno, il nuovo comandante della Polizia locale di Verano.

Arriva da Triuggio

E’ arrivato in forza al comando di via Sauro Ciro Scognamiglio, che era in servizio a Triuggio e prima ancora a Cernusco sul Naviglio.

L’ufficiale va a coprire il posto che era stato di Claudio Cardea, ormai da qualche mese al comando di Ceriano Laghetto.

Ora saranno in sei al comando

«Il nuovo comandante era in graduatoria nel comune di Paullo e grazie alla convenzione che abbiamo siglato con l’Amministrazione dal 1 giugno lavorerà sul nostro territorio - ha spiegato il sindaco Samuele Consonni - Ora tra agenti e ufficiali il nostro comando di Polizia ha un organico di 6 persone. Abbiamo poi dato l’ok alla mobilità per il comandante Cardea che non è più ufficialmente dipendente del nostro Comune, ma in carico a Ceriano Laghetto».

Da questa settimana dunque con l'organico al completo, la presenza degli agenti della municipale sarà più massiccia, stanno anche per partire i controlli serali per tenere sotto controllo i gruppetti «tira tardi» che si ritrovano fino a notte fonda e garantire maggiore sicurezza sul territorio.