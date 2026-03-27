Rifiuti

Come fare la raccolta differenziata, Gelsia Ambiente invita le comunità straniere

L'incontro si tiene martedì, 31 marzo, in Sala Longoni. Saranno predisposte brochure informative in lingua araba.

Come fare la raccolta differenziata, Gelsia Ambiente invita le comunità straniere

Barlassina · 27/03/2026 alle 14:29

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Un incontro a Barlassina per spiegare in modo semplice come funziona la raccolta differenziata e chiarire dubbi sul conferimento dei rifiuti. Ma soprattutto per coinvolgere le comunità straniere che vivono in paese.

Raccolta rifiuti: incontro informativo a Barlassina

Il Comune di Barlassina, insieme a Gelsia Ambiente, organizza martedì, 31 marzo, un appuntamento informativo aperto ai cittadini, con particolare attenzione ai residenti di origine straniera. L’incontro si terrà dalle 17 alle 18.30 in Sala Longoni. I tecnici di Gelsia Ambiente illustreranno il funzionamento del servizio: come separare correttamente i rifiuti, quando esporli per il ritiro e quali sono le principali regole della raccolta porta a porta. Sarà anche un momento di confronto, dove i cittadini potranno fare domande e chiarire eventuali dubbi legati alla gestione dei rifiuti nella vita quotidiana.

La spiegazione dell’assessore

Così spiega Serena Ronzoni, assessore all’Ambiente del Comune di Barlassina:

“Il corretto conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata sono semplici ma grandi gesti di responsabilità verso la nostra comunità e l’ ambiente. Informare e coinvolgere cittadini italiani e stranieri è fondamentale per costruire assieme una città più pulita e ordinata”.

 

“Un modello da replicare”

 Cristina Fusco, direttore generale di Gelsia Ambiente, aggiunge:

“Gelsia Ambiente è parte del territorio in cui opera, e questo significa prendersi cura di tutte le persone che lo abitano. L’idea di questo incontro è nata insieme al Comune di Barlassina ed è una di quelle iniziative semplici ma preziose, capaci di incidere concretamente nella vita quotidiana delle persone. Vogliamo che possa diventare un modello da replicare: momenti di incontro aperti e accessibili, pensati per le diverse comunità che compongono il nostro territorio”.

Per facilitare la comprensione delle informazioni, Comune e Gelsia Ambiente hanno predisposto anche brochure informative in lingua araba, che saranno distribuite durante l’incontro.

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