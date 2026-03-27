Come fare la raccolta differenziata, Gelsia Ambiente invita le comunità straniere

Un incontro a Barlassina per spiegare in modo semplice come funziona la raccolta differenziata e chiarire dubbi sul conferimento dei rifiuti. Ma soprattutto per coinvolgere le comunità straniere che vivono in paese.

Raccolta rifiuti: incontro informativo a Barlassina

Il Comune di Barlassina, insieme a Gelsia Ambiente, organizza martedì, 31 marzo, un appuntamento informativo aperto ai cittadini, con particolare attenzione ai residenti di origine straniera. L’incontro si terrà dalle 17 alle 18.30 in Sala Longoni. I tecnici di Gelsia Ambiente illustreranno il funzionamento del servizio: come separare correttamente i rifiuti, quando esporli per il ritiro e quali sono le principali regole della raccolta porta a porta. Sarà anche un momento di confronto, dove i cittadini potranno fare domande e chiarire eventuali dubbi legati alla gestione dei rifiuti nella vita quotidiana.

La spiegazione dell’assessore

Così spiega Serena Ronzoni, assessore all’Ambiente del Comune di Barlassina:

“Il corretto conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata sono semplici ma grandi gesti di responsabilità verso la nostra comunità e l’ ambiente. Informare e coinvolgere cittadini italiani e stranieri è fondamentale per costruire assieme una città più pulita e ordinata”.

“Un modello da replicare”

Cristina Fusco, direttore generale di Gelsia Ambiente, aggiunge:

“Gelsia Ambiente è parte del territorio in cui opera, e questo significa prendersi cura di tutte le persone che lo abitano. L’idea di questo incontro è nata insieme al Comune di Barlassina ed è una di quelle iniziative semplici ma preziose, capaci di incidere concretamente nella vita quotidiana delle persone. Vogliamo che possa diventare un modello da replicare: momenti di incontro aperti e accessibili, pensati per le diverse comunità che compongono il nostro territorio”.

Per facilitare la comprensione delle informazioni, Comune e Gelsia Ambiente hanno predisposto anche brochure informative in lingua araba, che saranno distribuite durante l’incontro.