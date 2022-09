"Come sta il Bosco delle Querce?": incontro sulla situazione del parco. Previsto un punto sulle analisi e le attività svolte da Ersaf e da Regione Lombardia.

Il punto della situazione

"Come sta il Bosco delle Querce?". Si chiama così l'incontro pubblico organizzato dall'Amministrazione comunale di Seveso mercoledì 28 settembre alle 21 per fare il punto della situazione in merito alle analisi e alle attività svolte all'interno del Bosco delle Querce da Ersaf (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste) e da Regione Lombardia da gennaio 2021.

Presente l'assessore Cattaneo