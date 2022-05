I nomi dei candidati

Le elezioni si terranno il prossimo 29 maggio.

Alla fine saranno ben sei i quartieri in cui sarà formalmente costituito il Comitato di Quartiere ed in cui saranno celebrate le elezioni il prossimo 29 maggio.

Comitati di Quartiere a Seregno: oltre ottanta candidati pronti per sei direttivi

Dopo Santa Valeria, Ceredo, Sant’Ambrogio, San Carlo e Lazzaretto-San Giuseppe, nella giornata di lunedì – ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature – anche per il Quartiere Centro sono pervenute adesioni nel numero minimo necessario per

procedere alle elezioni. Quindi, le rappresentanze territoriali saranno costituite su due terzi del territorio: un risultato che rappresenta un segnale fortemente positivo della volontà di partecipazione dei cittadini alla vita del territorio, un segnale che premia la scelta di attivare una rinnovata organizzazione dei Comitati di Quartiere.

Nei quartieri San Rocco, Consonno-Fuin e San Salvatore non è stato raggiunto il numero minimo di candidati necessario per la celebrazione delle elezioni. Vi sono già però le prime avvisaglie che il procedimento elettorale oggi sospeso possa essere a breve essere riattivato: in qualunque momento, infatti, i residenti di ogni singolo quartiere possono richiedere una nuova convocazione delle elezioni per il Consiglio Direttivo del Comitato.

Dove saranno i seggi elettorali

I seggi elettorali saranno collocati nelle seguenti postazioni:

CENTRO – Sala Gandini di via XXIV maggio

SANTA VALERIA – Biblioteca Civica Ettore Pozzoli

CEREDO – Scuola media viale Tiziano

SANT’AMBROGIO – Spazio Civico via Bottego

SAN CARLO – Sede Cai via San Carlo

LAZZARETTO – SAN GIUSEPPE – Uffici Comunali via Oliveti

I candidati

Di seguito i nomi di tutti i candidati: