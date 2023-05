Comitato laghetto, via ai festeggiamenti per i 50 anni di fondazione

Una settimana di eventi a Giussano per il 50esimo del Comitato Laghetto: si comincia il 21 maggio con il palo della cuccagna. Il gruppo di volontari ha creato anche un sito internet.

Si comincia il 21 maggio

Tutto pronto per i festeggiamenti del 50esimo dell'associazione Comitato zona laghetto: la grande festa della chiesa di San Francesco prenderà il via domenica 21 maggio con un appuntamento imperdibile: il palo alla cuccagna. La sfida a squadre è fissata alle 17.30.

Mezzo secolo di attività e legame con il territorio

Il gruppo storico di volontari è nato nel 1973, anno di conclusione dei lavori di costruzione della Chiesa di San Francesco poi consacrata nel 1974 dall’allora vescovo su invito e con il supporto dell’allora parroco Don Agostino Cerri. In questo mezzo secolo tanto hanno fatto, sempre mossi da un forte senso di appartenenza e attaccamento a quei luoghi in cui sono cresciuti: un legame forte che negli anni li ha visti protagonisti di tanti appuntamenti con lo scopo di valorizzare e promuovere il loro territorio, ma anche prendersene cura, occupandosi di piccole manutenzioni del verde, lavoretti per tenere in ordine la chiesa e la scuola materna. Tanti eventi ed iniziative che ora, in occasione della festa, saranno ancora più importanti e in programma per un’intera settimana.

Il sito internet

Da venerdì 12 maggio è attivo il nuovo sito internet www.comitatolaghetto.it, presentato ufficialmente giovedì sera in sala consiliare, attraverso il quale i volontari terranno informati e aggiornati gli utenti del web. Ci saranno anche notizie storiche e attività del gruppo dei volontari, presenti al laghetto, da ben mezzo secolo.

Il calendario degli eventi

Il calendario di proposte è molto ricco: mercoledì 24 maggio concerto in chiesa con la banda DAC Giussano, mentre venerdì 26, si svolgerà la tradizionale camminata sotto le stelle (decima edizione) che si concluderà guardando le stelle con il gruppo astrofili, Amici del cielo. Sabato 27, musica con i «Fracassoni» e domenica 28, messa solenne alle 9 e a seguire cerimonia dell’annullo postale per il 50esimo del Comitato. La giornata sarà ricca di eventi: ci saranno i mercatini, attività didattiche con il Centro studi naturalistici di Paina, il battesimo della sella, la baby dance, il lancio dei palloncini, e poi laboratori artistici per i bambini, esibizioni di ginnastica con le ragazze della Virtus Giussano, l’estrazione a premi e per chiudere la processione.