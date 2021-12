Solidarietà

I volontari hanno portato i regali a bordo delle slitte motorizzate

Consegna dei doni da parte dei Babbo Natale del Comitato di via Zara. I volontari hanno portato i regali a bordo delle slitte motorizzate.

Tempo di consegne

Come da tradizione per Natale il Comitato folcloristico di via Zara ha trascorso la vigilia di Natale a consegnare doni per i bambini. Tre aiutanti di Babbo Natale, a bordo della loro slitta motorizzata, si sono attivati per effettuare 50 consegne, la maggior parte a Seveso, ma anche a Meda, Carimate, Limbiate, Seregno e Cesano Maderno. Consegne che sono avvenute tutte all'esterno delle case con tutte le precauzioni del caso e le norme anti-Covid. Per il Comitato è infatti una tradizione quella di effettuare le consegne dei doni la sera della vigilia: i contributi ricavati saranno donati in beneficenza.

"Portato gioia e felicità"

"Dopo un anno di stop forzato e in un periodo un po’ particolare abbiamo portato gioia e felicità a molti bimbi - hanno commentato dal Comitato - Ringraziamo tutte le famiglie che hanno voluto la visita di Babbo Natale. Noi un desiderio l’abbiamo espresso: tornare ad abbracciare grandi e piccini". Oltre che nella consegna dei doni, prima di queste vacanze natalizie, il Comitato si è attivato anche nella realizzazione del presepe nell'area verde del sottopasso, che è però recentemente finito nel mirino dei vandali. Alcuni doni erano stati invece consegnati anche ai piccoli dell'asilo nido di Baruccana prima della chiusura delle vacanze natalizie.