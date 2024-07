Commozione a Robbiano per l'addio alla maestra Luisella, morta di tumore a 50 anni

Palloncini e magliette gialle per dare l'addio all'amatissima maestra Luisella Colleoni , 50 anni di Robbiano, frazione di Giussano. Mamma di tre figli e insegnante alla scuola primaria di via D'Azeglio si è spenta a causa di un tumore al seno dopo una battaglia durata due anni. Generosa e altruista ha voluto donare le cornee.

La battaglia contro la malattia

Grande dolore e commozione a Robbiano per la prematura scomparsa della maestra Luisella Colleoni, 50 anni, mamma di tre figli. L’insegnante si è spenta martedì all’ospedale San Gerardo di Monza, a causa di un tumore al seno. Da due anni combatteva contro la malattia e si era sottoposta a tutti i cicli di cura e nuove terapie, convinta di poter sconfiggere il cancro. Ci ha sempre creduto e con grande forza ha lottato per poter guarire e continuare ad occuparsi dei suoi tre figli, Mascia di 24 anni, già mamma della piccola Chloe, Natascia e Alexis, gemelli di 19 anni, ma anche dei suoi adorati bambini della scuola elementare di via D’Azeglio a Giussano, dove lavorava.

Il legame con la sua classe e i genitori

Maestra della 4 B era legatissima ai suoi alunni, un legame reciproco, cresciuto nel tempo. La maestra Luisella si era assentata un anno dalla scuola per curarsi, ma a settembre del 2023 era rientrata e ha lavorato fino a pochi giorni fa: ha incontrato i genitori per i colloqui di fine anno, il 19 e il 20 giugno, seppure le sue condizioni si erano piuttosto aggravate. Il suo rapporto con le famiglie è sempre stato molto forte e la dimostrazione è arrivata in questi giorni di lutto, durante i quali diverse mamme hanno voluto esprimere cordoglio e il loro pensiero affettuoso per la maestra.

La vicinanza della sorella e la scelta di donare le cornee

L'ultima settimana dell'insegnate è stata molto delicata, accanto a lei, in ospedale però c'è stata sempre la sua famiglia, in particolare la sorella Donatella.

«Ha voluto che le tenessi la mano fino alla fine e così è stato. Per un'intera settimana sono stata con lei in ospedale 24 ore su 24. Luisella era serena. Tutto lo staff medico ed infermieristico l’ha sostenuta, ci teniamo a ringraziare tutti».

Una grande forza e volontà di farcela, ma anche di essere di aiuto agli altri, ecco perchè ha voluto donare le cornee. «Era l'unica cosa che poteva donare a causa del tumore, ma l'ha fatta convinta, senza alcuna esitazione. Anche in questo mia sorella è stata una grande persona

I funerali

«Ciao maestra», così hanno urlato i bambini di 4B all’uscita del feretro di Luisella Colleoni, giovedì pomeriggio. I piccoli alunni, accompagnati dalle altre maestre e dai genitori, si sono presentati alla funzione con maglietta gialla e tanti palloncini dello stesso colore, per poi farli volare in cielo e dare l’addio all’insegnate. Il sagrato della chiesa di Robbiano era strapieno di gente; tanto l’affetto e la commozione dimostrati anche durante la messa celebrata da padre Damiano, cugino di Luisella.