Competizioni, spettacolo e ottimi risultati per gli atleti della Skate on Ice di Desio

Ottimi risultati e grande spettacolo per gli atleti della Skate On Ice di Desio. Un mese di competizioni e di podi.

Un mese di competizioni per gli atleti della Skate on Ice

Il mese si è aperto con il Trofeo Desio On Ice del 9 febbraio, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti suddivisi in diverse categorie, ha regalato emozioni e significativi risultati. Nella categoria Venere Martina Turati si è aggiudicata il primo posto, mentre Alessandra Sala ha conquistato la terza posizione. Nella categoria Terra, Alice Cattaneo ha ottenuto il secondo posto. Nella categoria Urano, la vittoria è andata a Sofia D’Angelo, seguita da Alessia Bacchi al secondo posto e da Carolina Bazzi al terzo. Nella categoria Nettuno Martina Malberti ha trionfato, seguita da Zoe Venturelli, che ha ottenuto la seconda posizione, e da Emma Meago, arrivata terza. Tra gli adulti, il gradino più alto del podio è stato conquistato da Elena Rota, dietro a lei Gaia Coghetto e Chiara Rossi, rispettivamente seconda e terza. Nella categoria Adulti Bronze Romeo Rognoni ha ottenuto il secondo posto.

Una delle vincitrici, Zoe Venturelli, si racconta

Una delle vincitrici è Zoe Venturelli, 13enne di Limbiate, che si allena a Desio da circa otto anni. "Ho iniziato perché una mia amica faceva pattinaggio a rotelle e avrei voluto provare anch’io. A causa della distanza dalla sede in cui ci si doveva allenare, mia mamma mi ha portata qui a Desio, che è più vicino, così giorno dopo giorno mi sono appassionata sempre di più al pattinaggio sul ghiaccio". Ha iniziato a gareggiare nel 2022: "All’inizio non andava benissimo, ho vinto poco, poi ho capito il meccanismo e nel 2023 ho vinto addirittura tre coppe. Sono stata molto contenta per come è andata la scorsa stagione. Per ora ci sono stati alti e bassi, ma nell’ultima gara sono arrivata seconda, cosa che non mi aspettavo. È stata una grande soddisfazione. Sono felice, perché mi sono sentita più sicura anche giocando in casa".

"Il pattinaggio è una passione enorme"

Ora Zoe Venturelli si sta preparando per la gara Libertas di marzo, a cui seguirà la sua prima gara in pista grande ad aprile.

"Per me il pattinaggio è una passione enorme. Ogni allenamento è una sfida, ma anche un’opportunità di crescita. Vorrei diventare allenatrice; so che i risultati non arrivano subito, ci vuole tempo, specialmente per alcuni salti, vorrei quindi essere d’esempio. A volte all’inizio mi scoraggiavo, piangevo, ma ho capito che bisogna andare avanti. Mi alleno costantemente per partecipare a gare internazionali e cerco di restare calma il più possibile. Ora, per esempio, faccio tre bei respiri profondi prima di entrare in pista e mi concentro al massimo".

Zoe si allena tre volte a settimana per tre ore e frequenta la terza media a Cesano Maderno. "Anche se sono stanca, studio e poi mi alleno. Non ho mai voluto saltare gli allenamenti per studiare; se prendi un impegno con la scuola e lo sport, devi far quadrare tutto". Oltre al successo dell’ultimo trofeo in casa, domenica 16 febbraio si sono tenuti i Campionati in Austria, a Dornbirner Eis-Trophy, dove le atlete hanno partecipato portando in alto i colori della propria squadra. Sono arrivate 18esima Ginevra Costanzo e 12esima Elisa Bartolini. Ora la squadra della Skate on Ice si sta allenando per la finale del Campionato nazionale Libertas "Trofeo Alba Dalmonte" a Oggiona che si terrà l’8 e il 9 marzo.