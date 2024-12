Skate on ice: gare emozionanti e ancora ottimi risultati

Nuove soddisfazioni per la Skate on Ice di Desio, grazie ai risultati e alle ottime performance delle sue atlete. "Tre hanno recentemente partecipato a una gara a Innsbruck, in Austria: è stata la prima esperienza internazionale sia per loro che per la nostra società. Un momento significativo, sia sul piano sportivo che personale", ha spiegato l’allenatrice della società desiana di pattinaggio sul ghiaccio, Giulia Galbiati, che può contare su otto anni di esperienza sul campo.

Skate on Ice, altri importanti risultati

Di recente la Skate on Ice ha preso parte alla seconda prova Silver a San Donato Milanese, e qui le atlete hanno migliorato i propri punteggi. "Sono sulla strada giusta per crescere", ha commentato con soddisfazione. Un altro importante risultato è stato ottenuto al Trofeo Fiemme on Ice, una gara open a cui ha partecipato Sara Di Cristofaro, classificandosi al secondo posto. "È stata una gara emozionante, e siamo davvero contente del risultato", ha rimarcato Galbiati. Gli impegni futuri vedranno la squadra di pattinaggio partecipare il 15 dicembre alla prima prova del campionato Libertas a Oggiona, con una consistente presenza delle atlete del gruppo desiano. A partire da gennaio inizieranno le gare federali di fascia Bronze, dove Skate on Ice punta a schierare il maggior numero possibile di partecipanti.

"Il pattinaggio è una disciplina completa"

"Ho pattinato per molti anni e credo che in Italia ci siano ancora poche strutture dedicate a questo sport, persino a Milano. Il pattinaggio su ghiaccio non riceve l’attenzione che merita, se non nel periodo natalizio, ma è uno sport praticabile tutto l’anno", ha sottolineato l’allenatrice. "È una disciplina completa: richiede grandi capacità atletiche, ma permette anche di esprimere emozioni. Non si tratta solo di uno sforzo fisico fine a se stesso, ma di una forma d’arte che lo rende unico. Se penso alla mia esperienza personale, confesso che questa disciplina mi ha dato veramente tanto". La società è determinata a crescere e a partecipare a quante più gare federali possibili, con un numero crescente di atleti.

"Un punto di riferimento sul territorio"

"Il bello che sta nascendo è il risultato del lavoro di tutti, e questo ci tengo a sottolinearlo", ha concluso l’allenatrice, ricordando che "ambizione, sinergia e competenza sono i valori che caratterizzano la SSD Skate On Ice. La nostra è una società sportiva dilettantistica nata nel luglio 2024, con sede operativa al Palaghiaccio di via Agnesi, l’unico impianto coperto dedicato al pattinaggio su ghiaccio nella provincia di Monza e Brianza - ricorda – Ci stiamo molto impegnando a promuovere questa disciplina attraverso corsi rivolti sia all’agonismo che al pre-agonismo. Ci guida l’ambizione, perché, partendo da una realtà piccola, vogliamo creare qualcosa di grande, anche se non è sempre facile. Crediamo nella sinergia, grazie alla collaborazione tra tutti noi. Ed è la competenza che ci distingue e ci caratterizza", ci ha tenuto a dire Galbiati, specificando che "la società si pone come punto di riferimento sul territorio per tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso agonistico".