Con il Memorial Mario Sala un aiuto alla ricerca, allo Spazio Stendhal la presentazione del progetto

Con il Memorial Mario Sala un aiuto alla ricerca, allo Spazio Stendhal di Desio (Villa Tittoni) la presentazione del progetto. La seconda edizione si terrà il 17 novembre in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione per la lotta al tumore al pancreas.

A Desio la "Camminata delle città" in memoria di Mario Sala

La "Camminata delle città" quest'anno si terrà a Desio (la prima edizione del Memorial era stata organizzata a Limbiate). L’importante iniziativa per sensibilizzare la ricerca nel nome di Mario Sala, noto commerciante desiano scomparso a luglio 2023, quest’anno partirà e arriverà in piazza Don Giussani. Una camminata di sette chilometri per dare un importante contributo alla ricerca. Era stato un impegno preso da Mario Sala che ora porta avanti la moglie Mara e ha coinvolto amici e conoscenti nel progetto che punta a sostenere la ricerca e a trovare nuove cure per sconfiggere il cancro al pancreas.

Sarà presentata giovedì 26 allo Spazio Stendhal

L’iniziativa ha il sostegno di Avis Desio e Limbiate, Codice Viola, del Gruppo Marciatori Desio. Moving Polisportiva e dell’associazione "Cammina Limbiate", oltre che dei Lions. L’assessorato allo Sport del Comune di Desio ha dato il patrocinio. La manifestazione sarà presentata nella serata di giovedì 26 settembre allo Spazio Stendhal in Villa Tittoni, con inizio alle 21. Saranno presenti i medici dell’ospedale San Raffaele e dell’Humanitas di Milano, sportivi, gli amici di Mario, le autorità cittadine e tutti coloro che si stanno mobilitando per sostenere la ricerca.

La mission: la battaglia contro il tumore al pancreas

"Vogliamo sensibilizzare e dare continuità a un progetto in cui Mario credeva e in cui ha chiesto di continuare a impegnarsi, per coinvolgere sempre più persone nella battaglia contro questa terribile malattia. Quello che stiamo facendo è solo una goccia nel mare, ma tutti insieme possiamo fare tanto per riuscire a fare in modo che si possano trovare delle cure più efficaci", l’appello della moglie Mara. Il ricavato sarà devoluto ad Aisp (Associazione Italiana Studio Pancreas).