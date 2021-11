Volontari

Con il nucleo Noetaa guardie zoofile in arrivo

Difendere gli animali e l’ambiente. E’ la missione del Noetaa, associazione operativa a livello nazionale che da pochi mesi annovera anche un gruppo sul territorio di Monza e Brianza che presto potrebbe avere una sede in città. Il gruppo è già operativo a Varedo da settembre e si è iscritto all’albo delle associazioni comunali.

Venti volontari all'opera

Il Nucleo operativo ente tutela animali ambiente è nato due anni fa in Campania e dopo essersi diffuso in varie regioni italiane a maggio è approdato in Lombardia. Il gruppo brianzolo conta una ventina di volontari e fa riferimento al varedese Vincenzo Barone. "Ci occupiamo di protezione degli animali e dell’ambiente ma svolgiamo anche compiti di protezione civile - ha spiegato il coordinatore - nei mesi scorsi abbiamo seguito il corso di guardie zoofile e stiamo aspettando il decreto prefettizio per diventare operativi sotto questo aspetto. Quindi per ora siamo principalmente attivi sul fronte della protezione civile".

Tutela degli animali e dell'ambiente

In quanto guardie zoofile, gli operatori del Noetaa raccolgono ad esempio segnalazioni relative a maltrattamento di animali ma si interessano anche di discariche abusive o altri danni ambientali, svolgono le indagini e se necessario intervengono. "Tanti servizi li svolgiamo in autonomia, una volta ottenuto il decreto saremo pubblici ufficiali con potere di polizia giudiziaria, quindi, per esempio se sarà necessario potremo sequestrare animali o comminare ammende - ha spiegato il coordinatore - ma operiamo anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine".

Controlli sul territorio e prevenzione

Il Noetaa raccoglie le segnalazioni ma l’impegno è focalizzato anche sulla prevenzione: "Svolgiamo frequenti controlli del territorio e promuoviamo iniziative di sensibilizzazione dedicate soprattutto ai bambini". I volontari del nucleo di Monza e Brianza sono venti, ma il gruppo è destinato a crescere. "Altre quattro persone stanno frequentando il corso e presto entreranno nella squadra - ha ricordato Barone - l’età media dei nostri volontari è dai 30 ai 40 anni, il più giovane ne ha 19 e il meno giovane 58".