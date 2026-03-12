Con il Servizio civile due posti per lavorare nell’Ufficio cultura

Il Comune di Meda aderisce al bando ordinario del Servizio civile universale 2026: aperte le domande di partecipazione.

Progetti della durata di 12 mesi

I progetti selezionati nell’ambito del bando ordinario hanno durata di 12 mesi e prevedono un impegno settimanale di circa 25 ore da svolgere in presenza presso la sede scelta in fase di candidatura. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 519,47 euro e, al termine del servizio, l’attestazione delle competenze acquisite.

Servizio civile nell’Ufficio cultura

La partecipazione dei giovani al Servizio civile rappresenta una concreta opportunità di crescita personale, formazione e impegno civico sul territorio nazionale. Nel progetto presentato dal Comune di Meda per l’Ufficio cultura, i volontari supporteranno il personale comunale nell’organizzazione e nella gestione di eventi, attività culturali e ricreative. Il ruolo comprende la collaborazione nella realizzazione di materiali promozionali (volantini, manifesti, brochure), la diffusione di informazioni tramite sito e canali social istituzionali e il supporto operativo nella gestione quotidiana delle attività programmate dall’Amministrazione comunale. Sono disponibili 2 posti, di cui uno riservato a giovani con minori opportunità “Gmo – Basso reddito”.

I giovani tra i 18 e i 28 anni possono presentare la candidatura

La procedura di selezione prevede la valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate nel modulo di candidatura e un colloquio di selezione. Le date e gli orari dei colloqui saranno pubblicati sul sito www.scanci.it nei tempi previsti dal bando. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Domanda On Line (DOL) entro le 14 del giorno 8 aprile 2026. Possono partecipare alla selezione tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito www.scanci.it o sul sito istituzionale del Comune di Meda.