Torna sabato 14 giugno, a partire dalle ore 10, al Circolo San Giacomo in via Varisco ad Arcore, la seconda edizione dell'iniziativa “Disabilità in movimento - Con la disabilità non si scherza, ma si gioca”, promosso dal Circolo Culturale Calamandrei.

Dopo il grande successo della prima edizione del 2024, che ha dato slancio a un’attività sportiva proseguita durante tutto l’anno, l’iniziativa si rinnova con una giornata all’insegna dell’inclusione, del gioco e dello sport.

I protagonisti saranno i ragazzi speciali

"Protagonisti saranno ancora una volta i nostri ragazzi speciali, affiancati da volontari instancabili e operatori delle associazioni locali, che ringraziamo sin d’ora per il loro prezioso impegno - ha sottolineato Marco Raimondi, presidente del Circolo culturale Calamandrei - Al centro della giornata, una coinvolgente partita di bocce, occasione concreta per abbattere barriere e creare legami autentici"

L’evento prevede anche un momento conviviale con il pranzo e si concluderà nel pomeriggio con la cerimonia di premiazione degli atleti.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Arcore per il patrocinio concesso, a tutti coloro che sostengono e rendono possibile questa iniziativa, e a ogni singolo partecipante per il contributo che saprà dare.

Il grazie di Raimondi