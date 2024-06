"Con la disabilità non si scherza, ma si gioca"

Mettere al centro la pratica sportiva come motore di cambiamento e inclusione sociale. Si scrive "Disabilità in movimento", si legge un bellissimo progetto firmato dal Circolo Calamandrei di Arcore insieme al Circolo San Giacomo di via Varisco, a Bernate, con il patrocinio del Comune di Arcore e di Apa Monza, l'associazione per i diritti degli Anziani.

Sfide all'ultima sbocciata

Per tutta la giornata di oggi, sabato 29 giugno 2024, è stata organizzata una giornata all'insegna del gioco delle bocce presso il centro di Bernate. A sfidarsi i ragazzi diversamente abili che frequentano i vari centri sul territorio (in particolare L'Iride di Bernate, la Vite e la Don Sironi) insieme ai loro accompagnatori. Ben tre i campi da bocce a disposizione dei giocatori che si stanno dando battaglia in sfide mozzafiato dove a vincere, però, è solamente la voglia di stare insieme e di condividere una giornata speciale. Tra i giocatori anche alcuni volti conosciuti e stimati della comunità, tra i quali Roberto Vipadi della Vite e Roberto Luise, volontario anche in Caritas.

Il grazie di Raimondi

"Si tratta di un evento che segue la conferenza organizzata dal Circolo Calamandrei lo scorso anno sul tema della disabilità - ha sottolineato il presidente del sodalizio Marco Raimondi - Ovviamente speriamo che questo sia solo il primo di una serie di eventi organizzati in città su questa tematica. Noi siamo convinti che attraverso lo sport si possono stabilire relazioni forti e durature. Lo sport è un generatore di comunità. Come le membra formano il corpo, così i giocatori formano una squadra el e persone formano una comunità. Nello specifico il gioco delle bocce si afferma come alternativa al disagio spichico, fisico, mentale e sociale, insomma come elemento basilare per lo sviluppo della persona. Ringraziamo gli sponsor che hanno sostenuto la nostra iniziativa: oltre al Circolo San Giacomo anche Emanuele e Paolo acconciature Uomo, cooperativa La Fratellanza, Domus Immobiliare di Gianluca Mercadante e Ottica Migliorini".

La soddisfazione del consigliere Confalonieri

Anche Tommaso Confalonieri, consigliere comunale di Forza Italia con delega allo Sport ha presenziato alla giornata di festa, omaggiando gli organizzatori.