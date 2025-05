Molto partecipato l'incontro sulla salute promosso dal Partito Democratico di Triuggio, in collaborazione con il Forum Sanità del Pd provinciale, presso la Cooperativa Canonica, che ha ospitato l’iniziativa “ Con la salute non si scherza”: un momento di riflessione e confronto sulla medicina territoriale nella provincia e nella regione.

Con la salute non si scherza

L’incontro pubblico, a cui hanno partecipato circa 40 cittadini e cittadine, ha messo al centro un tema sempre più centrale nel dibattito politico locale: la medicina territoriale esiste davvero? È efficace e riesce a rispondere ai bisogni della cittadinanza? Con il chiaro obiettivo, come dichiarato in apertura dal segretario provinciale Lorenzo Sala, di aprire un confronto diretto con la cittadinanza per raccogliere idee, esigenze e proposte sul miglioramento dei servizi sanitari di prossimità.

Promosso dal Partito democratico

Presenti alcuni esponenti del Pd, tra cui il consigliere regionale Gigi Ponti, il segretario del Circolo di Triuggio Paolo Sala e il membro del Forum Sanità Monza e Brianza, Roberto Brambilla, esponenti della politica locale come la vicesindaca e assessore alle Politiche sociali di Triuggio, Claudia Cattaneo, ed esperti in tema di salute come lo psicologo di comunità Armando Toscano.

Forum sanità

"Nei vari interventi è stato sottolineato chiaramente come sia indispensabile il rafforzamento della sanità territoriale quale chiave per garantire cure più accessibili e tempestive, soprattutto alle fasce più fragili della popolazione - spiega il segretario provinciale del Partito democratico, Lorenzo Sala - Sono emerse, attraverso l’intervento delle cittadine e dei cittadini, numerose criticità: come le lunghe attese per le visite specialistiche, la carenza di medici di base e la difficoltà nel gestire l’assistenza agli anziani. Tuttavia, non sono mancate proposte concrete: potenziamento delle case di comunità, apertura di sportelli di sostegno nei comuni e investimenti nella medicina di prossimità".