Con l’innovativo cofano in fibra di banano l’impresa Mattavelli salvaguarda l’ambiente

Cofani realizzati con materie prime ecocompatibili e naturali con l’obiettivo di tutelare l’ambiente anche nel momento dell’ultimo saluto.

L’impresa Mattavelli salvaguarda l’ambiente

E’ una scelta intraprendente quella delle onoranze funebri Mattavelli, con sede a Osnago e Arcore, che nei giorni scorsi hanno ricevuto il loro primo cofano interamente realizzato in fibra di banano e ne hanno già ordinato un altro in fibra di carta. A muovere la famiglia Mattavelli il desiderio di salvaguardare, nello svolgimento delle proprie attività, l’ambiente, riducendo l’impatto e l’inquinamento.

«Abbiamo deciso di introdurre questa tipologia di cofano, realizzato con materie prime ecocompatibili e naturali, perché vogliamo essere partecipi della salvaguardia dell'ambiente - ha spiegato Davide Mattavelli - Il cofano è bio perché non è trattato chimicamente, è fatto con materiali naturali e biodegradabili. Non contiene vernici, solventi o trattamenti chimici. Ogni cofano viene prodotto a basso impatto ambientale e il disboscamento è pari a zero perché si utilizza un basso arbusto dell’Asia per produrre la materia prima da cui si fanno gli intrecci sulla cassa».

Come spiegato dal giovane imprenditore, queste innovative casse, prodotte dall’azienda abruzzese Prima Bottega, oltre a combattere la deforestazione producono anche meno inquinamento in fase di utilizzo. «Sia per quanto riguarda la cremazione sia per l’inumazione in campo comune e la tumulazione utilizzando questo materiale bio si inquina meno - prosegue Mattavelli - Basti pensare al guadagno che c’è, sia in termini di tempistiche che in rispetto dell’ambiente, se nella cremazione non si utilizzano casse in legno ma in fibre naturali».

Alla portata di tutti

Tanti benefici, insomma, e nessun lato negativo, nemmeno per quanto riguarda il portafoglio: «Il costo è in linea con quello di una normale cassa in legno, alla portata di tutti».

L’obiettivo delle onoranze funebri è quindi quello di creare una nicchia nell’ambito delle sepolture e delle cremazioni, facendosi pionieri di un’idea che guarda al futuro.