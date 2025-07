Concerto per il Bosco: un inno al creato in occasione del 49esimo anniversario dell'incidente Icmesa

Iniziativa

L'evento organizzato dalla banda La Cittadina di San Pietro Martire giovedì 10 luglio, all'ombra del grande pioppo.

Nel cuore del Bosco delle Querce, luogo simbolo di rinascita e resilienza ambientale, prende vita "Risveglio in musica - Concerto per il Bosco", un evento emozionante organizzato dal Corpo Musicale “La Cittadina” San Pietro Martire di Seveso in collaborazione con Legambiente Lombardia, con il patrocinio e il contributo del Comune e il contributo della Bcc di Barlassina.

Un concerto a 800 anni dal Cantico delle creature e a 49 anni dall'incidente Icmesa

A 800 anni dalla composizione del Cantico delle creature di San Francesco e a pochi mesi dal 50esimo anniversario dell’incidente del 1976, il concerto rappresenta un atto di memoria e bellezza, che trasforma il 10 luglio in un canto di vita e consapevolezza ecologica, proprio laddove la natura ha saputo risorgere dopo una ferita storica.

Risveglio musicale con La Cittadina

“Il Corpo musicale La Cittadina San Pietro Martire è da sempre legato profondamente al Bosco delle Querce e alla sua storia. Già nel 1976, all'indomani dell'incidente, la nostra banda è stata voce della comunità, suonando per unirla e incoraggiarla - ricorda la presidente Michela Allievi - Risveglio in musica è pensato come un risveglio musicale che, dal Bosco delle Querce, si diffonde a tutta la città offrendo un nuovo sguardo con cui guardare il 10 luglio. Questo evento è un segno tangibile del nostro ruolo attivo, artistico e civile, che continua a vivere e a rinnovarsi nel tempo”.

Un simbolo di rinascita

Il concerto si svolgerà all’ombra del grande pioppo, unico albero sopravvissuto alla bonifica del 1984, testimone silenzioso della forza della vita, accanto al Campo delle farfalle, simbolo di trasformazione e rinascita. Questa cornice dialogherà idealmente con il Cantico delle creature, trasformando il 10 luglio in una data dedicata alla bellezza del creato e al valore della memoria collettiva. L’evento segna una prima sinergia tra arte e impegno ambientale, e punta a diventare un appuntamento annuale.

