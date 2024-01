Conclusa la messa in prova, il sindaco di Ornago ha estinto il reato. Dopo otto mesi di lavori di pubblica utilità svolti nel suo stesso Comune, Daniel Siccardi ha chiuso la sua querelle legale iniziata nel dicembre del 2022.

Messa in prova al posto del processo

Si è sempre professato innocente, ma ha preferito la strada della messa alla prova, invece di affrontare il processo. E ora il periodo di prova si è concluso con successo: così il sindaco di Ornago Daniel Siccardi ha estinto il reato dopo 8 mesi di lavori di pubblica utilità eseguiti nel suo stesso comune, dove ha digitalizzato le pratiche dell’archivio. L’accusa che lo ha visto finire a processo è quella di simulazione di reato, per la vicenda delle minacce di morte che lui stesso avrebbe inventato, e che si sarebbe autoinviato, allo scopo, secondo i suoi detrattori, di incassare solidarietà politica in un momento di difficoltà per la sua giunta. Il tribunale di Monza gli aveva accordato a marzo la “messa alla prova”, istituto utilizzato per reati di minore allarme sociale che prevede la sospensione del processo, lo svolgimento di lavori utili alla collettività e, appunto, la cancellazione del reato, una volta concluso il periodo di prova.

Le perplessità del giudice su un possibile conflitto di interessi

Qualche perplessità su un possibile "conflitto di interessi", in effetti, era stata sollevata in aula, ma alla fine la proposta di occuparsi del comune in cui è stato eletto sindaco nel 2019 è stata accettata, a condizione che presenti una “relazione dettagliata” alla fine del progetto. Il sindaco ha dichiarato di essere stato preso di mira da un hacker.