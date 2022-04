Lavori pubblici

Importanti interventi di riqualificazione in vista dell'ammodernamento del Parco Scaccabarozzi.

Concorezzo, anche via Verdi è pronta a cambiare pelle. Importanti interventi annunciati dall'Amministrazione comunale, in vista del prossimo ammodernamento del Parco Scaccabarozzi.

Riqualificazione totale

Prenderanno il via nel mese di maggio i lavori di rifacimento di via Verdi. Un intervento di completo restyling che darà un nuovo volto alla strada su cui affaccia la scuola dell’Infanzia Mario Lodi. I lavori saranno mirati a un miglioramento della viabilità e alla messa in sicurezza della via interessata da un traffico importante, soprattutto in orario di ingresso e di uscita dei bambini da scuola. A livello viabilistico, verrà realizzata una piccola rotonda in via De Giorgi così da indirizzare in modo più organizzato le auto in ingresso in via Verdi. La realizzazione della rotonda definitiva sarà preceduta da una rotonda temporanea, realizzata in barriere mobili, per valutare in modo più puntuale i flussi del traffico veicolare. In via Verdi, verrà realizzato un tratto di marciapiedi laddove ora manca, così da rendere tutta la strada sicura per i pedoni. Davanti alla scuola i posteggi non saranno più a 90 gradi ma verranno organizzati a spina di pesce. Una decisione progettuale presa per rendere più agevole il parcheggio e più sicure le manovre. Sul lato opposto della strada, davanti alla scuola (accanto al muretto che separa la passerella pedonale adiacente al parco Scaccabarozzi), verranno realizzati altri parcheggi paralleli alla strada. In questo modo la sede stradale sarà ristretta, pur mantenendo la larghezza minima. Un intervento che andrà a gestire l’attuale situazione di parcheggio in doppia fila nell’orario di ingresso e di uscita dei bambini da scuola e che influirà anche sulla velocità media di percorrenza delle auto che diminuirà, considerata la larghezza della strada. Infine tutta la via verrà completamente riasfaltata. Un intervento che si somma a quello attualmente in atto in via San Rainaldo e che è propedeutico al prossimo ammodernamento del "Buron". Quest'ultimo, lo ricordiamo, verrà dotato di un nuovo campo da basket.

"Un fiore all'occhiello di Concorezzo"

Questi lavori sono relativi all’intervento straordinario di sistemazione delle strade e dei marciapiedi della città che prevede, complessivamente, un investimento di 737 mila euro per la riqualificazione di via San Rainaldo, via Verdi, via XXV Aprile e via Pio X.

"L’intervento in via Verdi sarà radicale e darà un volto nuovo all’area della scuola Mario Lodi - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio - Abbiamo deciso di organizzare questi lavori per mettere in sicurezza la zona frequentata dai bambini e per dare un volto nuovo, e più strutturato, al principale accesso al parco Scaccabarozzi che nei prossimi mesi sarà interessato dai lavori per la realizzazione del campo da basket. L’area di via Verdi diventerà quindi un fiore all’occhiello per la nostra città. Una via nuova, completamente riqualificata, sicura e che, grazie anche all’intervento che verrà realizzato al Burrone, vedrà uno sviluppo certamente positivo".

Molto soddisfatta anche il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Micaela Zaninelli.