Concorezzo chiama a raccolta i cittadini per la giornata ecologica

"Insieme per l'ambiente"

Dopo il successo della scorsa estate di Plastic Free, sabato 19 marzo nuovo appuntamento dedicato all'ambiente.

Dopo il successo della scorsa estate di Plastic Free, sabato 19 marzo marzo sarà organizzata una nuova giornata ecologica di raccolta a libera partecipazione “Insieme per l’Ambiente”. In caso di maltempo verrà spostata al 26 marzo 2022.

A marzo nuova giornata ecologica a Concorezzo: ritrovo in piazza per chi vuole partecipare

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune e di CEM Ambiente ed è organizzata grazie al contributo di MC Donald’s Concorezzo. La giornata ecologica partirà da piazza della Pace alle ore 9.30 dove verranno distribuiti i kit del partecipante e i materiali operativi (zaino, guanti, cappello, pettorina, salviettine igienizzanti). I partecipanti saranno divisi in squadre e, coordinati dai “capi squadra”, si muoveranno a piedi o in bicicletta verso le cinque aree identificate sul territorio. Per ogni area ci sarà un punto di raccolta e i tecnici della CEM provvederanno al ritiro dei sacchi. È anche previsto un sistema di identificazione e mappatura di eventuali rifiuti ingombranti o pericolosi, che verranno rimossi dal personale CEM.

Ogni caposquadra avrà con se un blocchetto di voucher per premiare i più operosi, con piccoli gadget. Al rientro in piazza della Pace verranno premiati i partecipanti.

Tante attività a favore dell'ambiente

“Abbiamo fortemente voluto organizzare questa nuova giornata ecologica dopo il grande successo di Plastic Free della scorsa estate. Si tratta di un’iniziativa che riconferma la volontà di sensibilizzare la cittadinanza circa il rispetto per l’ambiente e la corretta gestione dei rifiuti – ha commentato l’assessore all’Ambiente Silvia Pilati-. Oltre alle giornate ecologiche ci stiamo muovendo su più fronti in città in ambito ambientale. Sotto lo slogan “Concorezzo Pulita” abbiamo riunito iniziative come l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza in attività di pulizia di Concorezzo. Abbiamo inoltre lanciato, proprio poche settimane fa, il progetto del plogging che ha riscosso subito un grande successo con oltre 25 concorezzesi che si sono iscritti al registro e che sono quindi attivi nella raccolta di piccoli rifiuti in momenti di attività sportiva (corsa o camminata). Gli uffici sono infine al lavoro per l’avvio di iniziative di potenziamento della raccolta differenziata in città”.

Tutti sono invitati

La locandina della giornata ecologica “Insieme per l’Ambiente” è in distribuzione nelle case di tutti i concorezzesi insieme al nuovo calendario della raccolta differenziata di CEM Ambiente.