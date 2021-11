Riconoscimento

Le benemerenze civiche verranno consegnate domenica pomeriggio.

Concorezzo, ecco i vincitori dell'ambita "Gugia Dòra". Le tradizionali benemerenze civiche verranno consegnate domenica pomeriggio al "Cineteatro San Luigi". Appuntamento alle 17, al termine dello spettacolo per bambini "Gli Sporcelli" (il cui inizio è previsto per le 15.30).

22esima edizione

Quella che andrà in scena domenica pomeriggio sarà la 22esima edizione della "Gugia Dòra", l'ambita benemerenza civica consegnata annualmente dal Comune di Concorezzo. Gli "aghi d'oro" rappresentano un riconoscimento pubblico a persone, enti o associazioni locali che si sono distinti per attività e opere svolte nei diversi ambiti della vita civile e sociale (nel campo del lavoro o delle attività produttive, della cultura o dell’arte, dello sport o della solidarietà, della salvaguardia o della valorizzazione del territorio). Per quanto riguarda il 2021, sono state tre le figure individuate dal Comune. La prima "Gugia Dòra" è alla memoria e verrà consegnata ai parenti di Eugenio Brambilla, capogruppo della sezione locale degli Alpini per oltre 20 anni. Fino all’ultimo colonna portante del gruppo locale che ha contribuito a fondare nel 1991 e che in questo 2021 compie i primi 30 anni di attività. Sotto la sua guida il gruppo Alpini di Concorezzo è intervenuto in situazioni critiche non solo in città e in Brianza. Storico, ad esempio, l'intervento durante l'alluvione in Piemonte nel 1993 e la consegna di derrate alimentari nel corso della guerra dei Balcani. Fondamentale è stato poi il supporto proprio a Concorezzo in occasione della tromba d'aria del 2001. Gli altri due "aghi d'oro" verranno invece consegnati ad altrettante donne. Claudia Pagani, infermiera pediatrica, ha lavorato per alcuni anni presso il Great Ormond Street Hospital di Londra, centro di eccellenza internazionale nel campo della pediatria. Dal 2018 lavora con Emergency portando assistenza nelle zone più complesse del pianeta. Ha prestato servizio a Port Sudan, presso l'ospedale pediatrico costruito nel 2011 da Emergency, in Afghanistan, presso il centro Anabah Maternity Centre, dove con un incessante lavoro di educazione sanitaria e di assistenza ogni anno vengono seguiti migliaia di pazienti tra donne e bambini. Ora svolge il suo lavoro presso il nuovo ospedale, progettato da Renzo Piano in Uganda.

"Con l’obiettivo che la nostra giovane concittadina possa essere non solo un esempio ma anche uno stimolo per i suoi coetanei che si approcciano al mondo del lavoro, soprattutto nel campo dell'assistenza sanitaria - spiega il Comune di Concorezzo - Affinchè prendano coscienza delle necessità anche delle zone più complesse del mondo, dove non deve mancare un'assistenza di alto livello dal punto di vista professionale e di competenze".

La terza "Gugia Dòra", infine, verrà consegnata alla chimica e scenziata dell'arte Federica Pozzi. Da anni lavora nel campo dello studio tecnico-scientifico e della conservazione di manufatti storici e opere d'arte di inestimabile valore. Ha lavorato negli Stati Uniti per 11 anni, al Metropolitan Museum of Art e al Guggenheim di New York, e all’Art Institute of Chicago. L'ultimo incarico newyorkese, dal 2016 al 2021, è stato al Met in qualità di responsabile del programma Network Initiative for Conservation Science (NICS). Rientrata in Italia a luglio 2021, ricopre ora il ruolo di Responsabile dei Laboratori Scientifici del Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale", terzo polo strategico del Paese per l'alta formazione e la ricerca nel settore della conservazione del patrimonio culturale. Perchè possa essere per i giovani concorezzesi un esempio e uno stimolo a credere nelle proprie competenze e passioni e a perseguire i propri obiettivi nella vita sia in Italia che all’estero.

Gli altri riconoscimenti

La consegna delle benemerenze, come da tradizione, verrà accompagnata da due altri momenti. Nel corso del pomeriggio, infatti, verranno assegnati anche il premio Casc (conferito dalle associazioni sportive del territorio) e la targa di "Negozio storico". Il primo verrà consegnato a Giuseppe "Peppo" Maggioni, anima della Pallacanestro Concorezzo scomparso prematuramente la scorsa estate, il secondo alla storica "Tipografia Ronchi". Nel corso del pomeriggio si terrà un momento speciale, dedicato ai volontari che hanno accompagnato i visitatori durante la recente mostra dei mosaici in Villa Zoja. A loro andrà un ringraziamento particolare da parte dell'Amministrazione comunale per l’impegno profuso nel divulgare la bellezza dell’arte. Un impegno quotidiano e importante che ha contribuito al grande successo della mostra che ha raggiunto i 3mila ingressi.

Il commento del sindaco Mauro Capitanio

