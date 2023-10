Nessun seggio elettorale alle scuole elementari di Concorezzo. Questa la decisione del sindaco Mauro Capitanio che permetterà a un totale di 642 studenti di non sospendere le lezioni nel corso delle votazioni. La decisione di non prevedere seggi in entrambe le scuole elementari del Comune sarà attuata a partire dalle elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre e, a seguire, per tutte le elezioni che verranno programmate in città.

Concorezzo elimina i seggi elettorali dalle scuole elementari

Nel dettaglio il provvedimento riguarda la scuola primaria Don Gnocchi (315 studenti) che, con questa iniziativa in capo alla Giunta Capitanio, va ad allinearsi alla scuola primaria Marconi (327 studenti) già priva di seggi da tempo.

“Eliminare i seggi dalle scuole elementari è una forma di rispetto per gli studenti e per le famiglie- ha spiegato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio-. A Concorezzo grazie a questa decisione, eviteremo a un totale di 642 bambini di perdere due giorni di scuola e, di conseguenza, ai loro genitori di dover prendere ferie o permessi. La scuola è un servizio pubblico e come tale va inteso. Spostare definitivamente i seggi dalle scuole elementari rappresenta un primo passo verso un percorso, anche tecnologico, che auspico possa portare al progressivo abbandono delle scuole come luogo di votazioni. Da parte nostra abbiamo deciso di iniziare eliminando i seggi dalla scuola primaria per agevolare per primi gli studenti che hanno appena iniziato il percorso scolastico. Bambini e bambine che, in caso di chiusura della scuola, necessitano della presenza dei famigliari a casa. Si tratta di una forma di rispetto verso la scuola, verso gli studenti e verso i genitori alle prese, già nel quotidiano, con una gestione a volte delicata dei tempi casa/famiglia/lavoro. Ringrazio gli uffici comunali per il grande lavoro organizzativo svolto in questi mesi, Afol per aver condiviso e permesso questa soluzione di buonsenso e la Prefettura per aver accolto la nostra richiesta”.

Dove verranno spostati i seggi

Nel dettaglio i seggi elettorali 11 – 12 – 13 e 14 verranno spostati dall’edificio scolastico di via Ozanam (scuola Primaria “Don Gnocchi”) all’agenzia per la formazione ed orientamento al lavoro (Afol) di via De Amicis 16. Per quanto riguarda la scuola primaria Marconi, invece, rimane confermata come sempre l’assenza dei seggi. Gli elettori coinvolti verranno avvisati tramite avvisi pubblici e una campagna di comunicazione mirata.