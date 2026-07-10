Concorezzo, i commercianti tornano negli anni ’80: l’IA trasforma il volto di “Occasioni di (P)assaggio”

Un viaggio nel tempo, tra nostalgia e tecnologia. In vista dell’edizione 2026 di “Occasioni di (p)assaggio”, in programma domani, sabato 11 luglio a Concorezzo, l’associazione commercianti, guidata dal presidente Matteo Terzoli, ha sorpreso la città con una campagna social su Instagram che sta riscuotendo un enorme successo.

Utilizzando le potenzialita dell’intelligenza artificiale, Terzoli ha “trasportato” i commercianti del centro storico direttamente negli anni Ottanta, creando una raffinata storia a capitoli che celebra il mito dell’estate italiana di quel decennio. Un lavoro creativo di alta qualità che ha saputo accendere, già via web, quell’atmosfera fatta di musica in piazza, orchestre e melodie che invitano a rallentare il passo, riportando tutti a un tempo in cui, seduti ai tavolini che si riempivano, i cellulari non esistevano e contava solo il piacere di stare insieme.

L’appuntamento

L’evento, che trasformerà il centro storico in una grande balera a cielo aperto, animerà le vie della città domani sera a partire dalle 19 fino a tarda notte. Con circa un migliaio di presenze previste, la manifestazione si conferma un pilastro dell’estate concorezzese. Organizzato dall’associazione Commercianti con il patrocinio del Comune, l’evento proporrà una cena diffusa che punta a recuperare lo spirito autentico delle feste di una volta: tavoli allestiti in strada, chiacchiere che si intrecciano e quel ritmo lento, tipico delle estati di quarant’anni fa, in cui la piazza era l’unico vero social network.

La colonna sonora sarà il cuore pulsante della serata: i Ligera offriranno un omaggio ai grandi successi della musica italiana, richiamando alla memoria quelle melodie che hanno segnato generazioni. A loro si affiancheranno i Vogo Beat, brass street band itinerante che, con un tocco di brio, reinterpreterà le hit dance degli anni Novanta e Duemila, muovendosi tra il pubblico e trasformando il centro in un palcoscenico vivo e dinamico.

I commenti

L’iniziativa social di Terzoli è stata lodata per la capacità di unire il fascino della tradizione all’innovazione tecnologica.

“Occasioni di (p)assaggio richiama ogni anno oltre mille persone e rappresenta uno dei momenti più significativi dell’estate concorezzese – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio –. Il lavoro dell’Amministrazione comunale è quello di agevolare e sostenere il commercio locale: un commercio vivo significa una comunità più coesa”.

Soddisfatto il presidente dei commercianti, Matteo Terzoli, autore della fortunata campagna digitale: “Occasioni di (p)assaggio è un appuntamento che cresce e si rinnova. Da sempre noi commercianti siamo parte attiva di questa festa, certi che il commercio sia anche presidio sociale. Il lavoro fatto insieme all’Amministrazione ha dato risultati concreti, visibili anche nelle numerose nuove aperture registrate di recente”.

A chiudere il cerchio, l’intervento dell’assessore Gabriele Borgonovo: “Occasioni di (p)assaggio è un evento che unisce commercio, cultura e socialità. È un’occasione importante per sostenere i commercianti, promuovere la cultura dell’incontro e far conoscere Concorezzo anche a chi arriva da fuori città. Complimenti all’associazione commercianti per la bellissima iniziativa social e grazie ai volontari della Protezione Civile che presidieranno tutta la manifestazione”.