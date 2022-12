Concorezzo, il farmers' market chiude in positivo il 2022

Bilancio in positivo per il farmers' market di Concorezzo. Ottimi riscontri per il mercato a km 0 aperto a inizio anno e che oggi, giovedì 15 dicembre 2022, ha ricevuto la visita del sindaco Mauro Capitanio.

"Nel 2023 tutto confermato"

Tanta soddisfazione per quel che è stato e una promessa per quello che verrà. Si sta chiudendo un 2022 decisamente positivo per il farmers' market di Concorezzo, che nella giornata di oggi ha ricevuto la visita e gli auguri del sindaco Mauro Capitanio e dell'assessore al Territorio e Ambiente Silvia Pilati. I due hanno incontrato gli ambulanti e i vertici territoriali di Coldiretti, che da marzo gestisce il mercato a km 0 allestito ogni giovedì in via Adda.

"E' un piacere essere qui, siamo molto soddisfatti dell'andamento del mercato a km 0 - ha commentato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Abbiamo ricevuto ottimi riscontri sia dagli ambulanti che soprattutto dai cittadini: in molti ci hanno chiesto di raddoppiare l'appuntamento, ma direi che la soluzione trovata è migliore. Anche a livello di location: via Adda garantisce ottima visibilità al mercato per chi arriva dalla Provinciale e ampia disponibilità di parcheggio nelle vicinanze. Sicuramente nel 2023 proseguiremo sul sentiero tracciato: siamo già al lavoro per espletare le ultime formalità burocratiche".

Soddisfatta anche la Coldiretti

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale di Concorezzo è stata condivisa anche dai vertici territoriali di Coldiretti, che per l'occasione hanno offerto panettone e bollicine (rigorosamente a km 0) per tutti i presenti. A ricevere il sindaco e l'assessore Pilati il presidente di Agrimercato Milano Lorenzo Brocherio e il segretario di Campagna Amica di Milano, Lodi e Monza Brianza Tiziano Tenca.