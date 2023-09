Concorezzo, inaugurata la terza Casetta dell'Acqua di BrianzAcque

Concorezzo ha la sua terza Casetta dell'Acqua. Il nuovo chiosco è stato inaugurato questa mattina, venerdì 29 settembre 2023, in via Zincone. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Mauro Capitanio, l'assessore al Territorio e Ambiente Silvia Pilati, il Presidente e Amministratore delegato di BrianzAcque Enrico Boerci e il suo vice Gilberto Celletti.

Gruppo di cammino ospite d'onore

Ospite d'onore dell'inaugurazione il Gruppo di cammino di Concorezzo, che nel corso degli ultimi mesi ha riscosso sempre più successo. I "camminatori" concorezzesi hanno ricevuto in omaggio la borraccia di BrianzAcque, che potrà essere utilizzata proprio durante le passeggiate in giro per il paese. Quella di via Zincone è la terza Casetta dell'Acqua installata a Concorezzo, la 96esima di tutta la Brianza.

"In primis un grande grazie al Gruppo di cammino per tutto quello che sta facendo, non solo per la presenza odierna - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio - Per noi è motivo di grande orgoglio inaugurare la terza Casetta del nostro territorio: questi chioschi sono un sostegno importante per l'ambiente, dal momento che permettono di risparmiare sull'utilizzo di plastica. Un risparmio che si abbina allo sforzo che tutti i cittadini stanno facendo nell'utilizzo di Ecuosacco e che ci ha permesso di accumulare quasi il 50% in meno di indifferenziata. Quelle posizionate in via Aldo e in via Adda stanno riscuotendo un enorme successo e sono sicuro che sarà così anche per questa: a maggior ragione dopo l'inaugurazione dell'area fitness creata proprio a pochi passi da qui. La Casetta e il calisthenics, inoltre, sono dei servizi che danno un valore aggiunto a un quartiere considerato a volte un po' periferico".

Soddisfatta anche l'assessore al Territorio e Ambiente Silvia Pilati, che oltre al Gruppo di cammino ha sottolineato anche l'importanza dei tanti plogger che da diversi mesi a questa parte offrono il loro contributo per tenere maggiormente pulita Concorezzo.

L'omaggio al Gruppo di cammino

Tutti i camminatori presenti all'inaugurazione, come detto, hanno ricevuto in omaggio una borraccia di BrianzAcque, che potraà essere utilizzata nel corso delle varie uscite.

"L’ottima acqua delle casette ha tutte le carte in regola per dissetare in modo sostenibile chi pratica sport e attività fisica, mantenendo giusti livelli di idratazione - ha sottolineato il Presidente e Amministratore delegato di BrianzAcque Enrico Boerci - Oggi, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, all’inaugurazione del chiosco affianchiamo la consegna delle borracce. Un gesto che vuol dire offrire ai cittadini la concreta possibilità di mettere in atto atteggiamenti responsabili sia per valorizzare il bene acqua pubblica, sia per consumarla senza produrre rifiuti e inquinamento".

La casetta di via Zincone si aggiunge a quella ormai più che collaudata di via Aldo Moro, attiva dal 2021 e a quella entrata in servizio di recente in via Adda. Tutte e tre funzionano 24 ore su 24, 365 giorni all’anno ed erogano acqua liscia e frizzante, fresca e a temperatura ambiente. La risorsa idrica distribuita è la stessa a km.0 che esce dal rubinetto attraverso la rete dell’acquedotto, affinata da un sistema mirato di filtraggio così da renderla più gradevole al palato, senza comprometterne le preziose caratteristiche chimico-fisiche. Un’acqua buona e più che sicura perché controllata da rigorose e frequenti analisi eseguite dai laboratori "accreditati" di BrianzAcque. I parametri dell’H2O erogata sono disponibili sul sito www.brianzacque.it, sezione "casette dell’acqua". A breve, queste informazioni saranno disponibili anche direttamente sul monitor della postazione smart, dove compariranno insieme ad altri dati e notizie utili alla cittadinanza. Al momento, il servizio è gratuito ma per fruirne occorre essere in possesso di un’apposita tessera acquistabile al totem posizionato a piano terra del Comune. La "card" ha un costo di 3 euro e può essere utilizzata per prelevare acqua dalle quasi cento casette presenti sul territorio di Monza e Brianza. Nell’effettuazione dei rifornimenti si chiede agli utenti senso di responsabilità e rispetto delle norme igienico sanitarie.