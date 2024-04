Concorezzo, nuovo scontro in Consiglio comunale sulla gestione dell'asilo di via XXV Aprile. La "Rondine" attacca: "Iscrizioni flop". Ma l'Amministrazione non ci sta: "Operazione di successo".

L'attacco della minoranza

Il "nuovo" asilo di via XXV Aprile di nuovo al centro delle polemiche. Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale il capogruppo della "Rondine" Francesco Facciuto è tornato sull’ormai ex struttura comunale, che a partire dal prossimo anno sarà gestita da un privato. Nel mirino dell’opposizione lo scarso numero di iscritti alla scuola dell’infanzia.

"Sicuramente siamo soddisfatti per quanto concerne la Sezione Primavera, che ha raggiunto il numero massimo di iscrizioni - ha spiegato Facciuto - Lo stesso però non si può dire della scuola dell’infanzia: al momento gli iscritti sono 3. E’ evidente che questo numero rappresenti un fallimento per l’Amministrazione comunale e che sia la conclusione di un iter senza senso e pasticciato. Fino a che punto volete spingervi sulla strada di questo fallimento?".

La replica dell'Amministrazione comunale

Pronta la replica del sindaco del Mauro Capitanio e quella dell'assessore all'Istruzione Gabriele Borgonovo.

"Ribadisco che per noi tutto il percorso legato alla nuova gestione della XXV Aprile è un grandissimo successo. Abbiamo dato alle famiglie concorezzesi facoltà di scelta e questa per noi è la cosa più importante. Le iscrizioni alla Sezione Primavera sono un dato eccezionale e anche le iscrizioni alla scuola dell’infanzia le prendiamo in modo positivo, considerando che l’assegnazione alla società “Frasi” e il conseguente open day sono arrivati in un periodo dell’anno in cui le famiglie solitamente hanno già preso le loro decisioni in merito alle iscrizioni scolastiche". "E' piuttosto limitante guardare solo alle iscrizioni di quest’anno: ricordo a tutti che la convenzione che abbiamo stipulato con “Frasi” ha una durata ventennale e che quindi questo è solo un primo tassello di tutto quanto potrà essere fatto nei prossimi anni. Siamo molto ottimisti e fiduciosi circa l’operazione che abbiamo portato a termine".

