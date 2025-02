Concorezzo piange nonna Bruna, 103 anni vissuti tra tennis e polenta

Concorezzo in lutto per nonna Bruna che si è spenta all'età di 103 anni. La concorezzese ha visto gli orrori della Seconda guerra mondiale, la ricostruzione, la caduta del muro di Berlino e anche il Covid.

Originaria di Torriglia, comune ligure in provincia di Genova, nonna Bruna Magioncalda era ormai una concorezzese d’adozione. Arrivata in paese più di 35 anni fa per avvicinarsi alla figlia, Bruna si è sempre più inserita all’interno della comunità, che l’ha accolta con grande entusiasmo ed affetto.

Il regalo del sindaco Capitanio per i 100 anni

Nel 2021, quando soffiò 100 candeline, in piena emergenza Covid, ricevette la visita del sindaco Mauro Capitanio, che le aveva portato di persona gli auguri di tutta l’Amministrazione comunale per il prestigioso traguardo raggiunto.

La donna, grande appassionata di lettura, ricevette in dono dal sindaco i volumi del Pirola sulla storia di Concorezzo.

Bruna Desolina, questo il nome completo all’anagrafe aveva raccontato al sindaco Capitanio alcuni spaccati della sua vita, a cominciare dalla passione che ha sempre legato la sua famiglia al mondo del tennis.

Tennis e... polenta

La figlia è stata atleta agonista nel Tennis Club Ambrosiano e il cognato tra i primi a calcare i prestigiosi campi di Wimbledon. A questi successi si aggiungono quelli nei tornei di equitazione della pronipote Carolina, giovane talento concorezzese. Nonna Bruna aveva poi raccontato del marito scomparso e della sua dieta, in cui c’è un po’ di tutto, a cominciare dalla sua amata polenta.

I funerali saranno celebrati domani mattina, mercoledì 26 febbraio, nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.