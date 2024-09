Concorso di eleganza in moto d’epoca ad Arcore: un vero successo

Una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice al suggestivo connubio tra il fascino delle moto d’epoca e il desiderio di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi. Questo è stato il clima che ieri, domenica, si è respirato ad Arcore per l'evento di eleganza in moto d’epoca svoltosi nel suggestivo Parco della Villa Borromeo e per le vie della città.

Come ogni anno il Concorso di eleganza in moto d’epoca di Arcore ha fatto il pieno di partecipanti e applausi. Il concorso ha visto sfilare conduttori ed eventuali passeggeri davanti al pubblico delle grandi occasioni; svoltosi nell’ambito della Festa patronale di Arcore, l’evento all’insegna delle moto d’epoca è stato organizzato, come di consueto, dal Registro Storico Gilera e dal Gilera Club Arcore.

Abbigliati in sintonia con il modello e l’anno di costruzione del proprio mezzo, 33 conduttori hanno animato il concorso andato in scena nella splendida cornice del Parco della Villa Borromeo. Ed è stata una festa nella festa!

Le foto più belle

Foto 1 di 29 Foto 2 di 29 Foto 3 di 29 Foto 4 di 29 Foto 5 di 29 Foto 6 di 29 Foto 7 di 29 Foto 8 di 29 Foto 9 di 29 Foto 10 di 29 Foto 11 di 29 Foto 12 di 29 Foto 13 di 29 Foto 14 di 29 Foto 15 di 29 Foto 16 di 29 Foto 17 di 29 Foto 18 di 29 Foto 19 di 29 Foto 20 di 29 Foto 21 di 29 Foto 22 di 29 Foto 23 di 29 Foto 24 di 29 Foto 25 di 29 Foto 26 di 29 Foto 27 di 29 Foto 28 di 29 Foto 29 di 29

Una festa nella festa

"Mentre nella Sala del camino l’esposizione dedicata alle moto, ai cimeli, alle foto e ai video ispirati alla storia della Gilera nei Rally Raid veniva visitata da sempre più persone, la manifestazione inserita nel calendario del Comitato Regionale FMI Lombardia è entrata nel vivo - ha dichiarato Daniela Confalonieri - Scortati dagli agenti della Polizia locale e dai volontari della Protezione civile, i partecipanti hanno sfilato per le strade di Arcore facendo tappa da Collis Cantina Veneta e Bistrot Italiani per un gradito aperitivo; dopo le foto di rito, il gruppo dei motociclisti è tornato nel Parco della Villa Borromeo per sottoporsi alle valutazioni della giuria presieduta da Paolo Morandi del Comitato Regionale FMI Lombardia e composta dal sindaco Maurizio Bono, dal giornalista Marco Riccardi, dall’architetto Gianni Corbetta e dalla professoressa Antonella Sala".

I vincitori

-Categoria A (moto sottocanna): primo Roberto Boracchi (Terrot F 250 del 1925) e secondo Ferruccio Falgari (Alcion 250 del 1923);

-Categoria B (moto epoca): primo Angelo Rossi (Gilera Gran Sport 500 del 1930), secondo Giuliano Longoni (Norton SS 350 del 1934) e terzo Riccardo Acito (Gilera Marte 500 del 1942);

-Categoria C (moto storiche): primo Roberto Mandelli (Gilera Saturno 500 del 1956), seconda Sara Trambusti (Benelli Leoncino 125 del 1951) e terzo Alberto Picelli (Gilera Saturno 500 del 1951);

-Categoria D (moto classiche): primo Marco Viganò (Gilera 98 del 1961), secondo Alfonso Savoldelli (Gilera G98 del 1967) e terza Paola Valtorta (Gilera 150 Arcore del 1975);

-Categoria E (moto fuoristrada): prima Laura Teruzzi (Moto Guzzi Stornello Scrambler 125 del 1971) e secondo Antonio Fiorenza (Gilera 124 fuoristrada del 1970);

-Categoria F (Sidecar): primo Maurizio Girola (Gilera VL 500 del 1937), secondo Sergio Bolis (BMW R 12 750 del 1947) e terzo Antonio Obinu (BSA W32-6 550 del 1932);

-Categoria G (moto militari): primo Romano Capelli (Moto Guzzi GT17 500 del 1936), secondo Antonio Gruttadauria (Moto Guzzi Super Alce 500 del 1955) e terzo Matteo Conte (BMW R27 250 Polizia del 1964).

-Premio riservato ai conduttori giovani: primo Mirko Evangelista (Motobi Spring Lasting 200 del 1954) e secondo Riccardo Acito.

La giuria popolare ha espresso il suo gradimento per Romano Capelli, mentre il più votato dalla giuria tecnica, vincitore del Best of show, è stato Maurizio Girola.