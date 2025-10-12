L'iniziativa promossa dal circolo culturale Seregn de la memoria, giunta alla quarta edizione, è rivolta a scuole e associazioni del territorio per avvicinare i ragazzi allo sport

A Seregno torna il concorso letterario in ricordo di Giuseppe Baffa. L’iniziativa è promossa dal circolo culturale Seregn de la Memoria, in memoria dello storico collaboratore del Seregno Calcio e della Salus Ciclistica ed è rivolta a studenti e atleti.

Concorso letterario in memoria di Giuseppe Baffa

“Dopo il successo delle scorse edizioni, siamo contenti di riproporre per il quarto anno il concorso letterale dedicato a mio padre – commenta Giuditta Baffa – Il concorso è rivolto ai ragazzi che frequentano scuole o società sportive seregnesi e della Provincia di Monza e Brianza, fino ai 19 anni di età. Come ogni anno si partecipa con racconti editi ed inediti, che hanno come tema vicende sportive personali. Crediamo, come circolo, che questo concorso possa essere un modo per avvicinare i ragazzi allo sport, oltre a onorare la memoria di mio padre. Voglio ringraziare tutti gli enti e gli sponsor per il gentile supporto”.

Rivolto a scuole e società sportive

I lavori potranno essere inviati fino a gennaio del prossimo anno, le premiazioni sono in calendario tra marzo e aprile 2026. Sono previsti un premio al primo classificato per ogni categoria (scuole elementari, medie e superiori), oltre alla scuola o alla società sportiva che presenta più elaborati. Il concorso è gratuito. I ragazzi interessati possono partecipare attraverso le società sportive e le scuole di appartenenza, oppure come singoli, inviando il proprio racconto all’indirizzo e-mail: info@seregndelamemoria.it.