Concorso internazionale dedicato a Puccini, cantanti lirici da tutto il mondo

Il concorso lirico internazionale dedicato al "papà" della Boheme riscuote un grande successo. Si è svolta sabato scorso, 26 ottobre 2024, , nella prestigiosa Villa Borromeo di Arcore la cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso Lirico Internazionale " Città di Arcore" dedicato a Giacomo Puccini in occasione del centenario della morte del grande compositore.

Al concorso si sono presentati ben 50 candidati di varie nazionalità che sono stati attentamente esaminati da una giuria di grande levatura, composta dal Presidente Fanel Ignat dell'Opera Nazionale di Bucarest, da Leontina Vaduva soprano di fama

internazionale, Gianpaolo Mazzoli direttore del Conservatorio Boccherini di Lucca, Carlo Balzaretti direttore del conservatorio Puccini di Gallarate e Marco Impallonemi agente lirico. Al pianoforte il maestro accompagnatore Gioele Muglialdo.

"Il concorso lirico ha riscosso un successo mondiale - ha sottolineato soddisfatta l'assessore alla Cultura Evi De Marco - Abbiamo avuto l'onore di accogliere cantanti provenienti da Cina, Giappone, Corea, Kazakistan, Russia, Iran. Siamo molto contenti perchè, in generale, una rassegna così non si era mai vista in città. Ha riscosso un successo strepitoso di pubblico anche la mostra su Puccini che rimarrà aperta fino al 3 novembre in Villa Borromeo".