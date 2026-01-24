Concorso presepi e vetrine, ecco chi sono i vincitori

Premiati i vincitori dei concorsi fotografici presepi e vetrine, le iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale di Meda in collaborazione con la Pro Loco Pro Meda, l’associazione Amici dell’arte, il Circolo fotografico Acli Meda e la Confcommercio di Seveso.

Premiati i vincitori del concorso presepi e vetrine

Nel pomeriggio di oggi, sabato 24 gennaio 2026, l’assessore alla Cultura Fabio Mariani, accompagnato dalla consigliera Carla Busnelli, dalla presidente degli Amici dell’arte Lilly Cattaneo e dal segretario di Confcommercio Seveso Roberto Ripamonti, ha consegnato gli attestati a chi, con la sua rappresentazione della Natività o l’allestimento della vetrina della sua attività, ha conquistato la giuria.

Per la categoria scuole ha vinto il presepe dell’Anna Frank

La 21esima edizione del concorso «Il presepe a Meda, arte e tradizione» ha visto premiata l’opera delle classi 3A e 3B della secondaria di primo grado Anna Frank per la categoria scuole: la loro creazione ha colpito i giurati «per la perfetta sintesi tra estro creativo ed eleganza formale».

Per la categoria famiglie sul podio Rino Cappelletti

«Presepe tradizionale, rivisitato con grande cura dei dettagli e della coinvolgente scenografia, che esprime maestria tecnica e una gestione scenografica della luce» è invece la motivazione alla base della premiazione, per la categoria famiglie, dell’88enne Rino Cappelletti, che da anni in occasione del Natale allestisce bellissimi e originali presepi nella sua casa in via San Francesco Saverio. Quello di quest’anno era sovrastato da una scritta luminosa, «Aprite le porte», un invito ad aprire le porte della fede, della speranza e della carità, le tre virtù teologali, rappresentate con una minuziosa attenzione ai particolari.

“Le Petit Gourmet” si aggiudica il concorso vetrine

Infine, la quinta edizione del concorso fotografico per designare «La vetrina di Natale più bella di Meda» se la sono aggiudicata Massimo e Andrea Ciceri del ristorante di via Verdi «Le Petit Gourmet», «per la ricchezza delle decorazioni che rendono l’allestimento armonico, per l’originalità dei soggetti e per una nuova idea di vetrina».