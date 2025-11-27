Concorso “Presepi in famiglia” tra tradizione e spiritualità

Anno dopo anno, il concorso “Presepi in famiglia” è entrato nel cuore delle famiglie di Desio. La manifestazione, organizzata dalla Comunità Pastorale Santa Teresa di Gesù Bambino, con il patrocinio del Comune di Desio e il sostegno del Banco di Desio, ha lo scopo diffondere la cultura e la tradizione antica del presepe, che risale alla figura universale di San Francesco d’Assisi, in un certo senso “inventore” del primo presepe al mondo. Fa incontrare i desiani – in particolare quelli più giovani – di fronte allo stupore della Natività.

Torna il concorso “Presepi in famiglia”

Al concorso “Presepi in famiglia”, che viene proposto anche per Natale 2025, potranno aderire famiglie, scuole, parrocchie, chiese, oratori, negozi, e, in generale, tutti. Chi desidera potrà partecipare con il proprio presepe. Saranno distinti i presepi tradizionali rispetto a quelli innovativi. Una commissione passerà poi a visitarli e a valutarli. Al termine saranno scelti quelli ritenuti più interessanti, e sarà assegnato un riconoscimento (nello specifico i dettagli rispetto al funzionamento dell’iniziativa saranno forniti direttamente ai partecipanti).

Iscrizioni aperte

“Quest’anno – ha spiegato il responsabile della Comunità pastorale, don Mauro Barlassina – abbiamo cercato di dare valore alla simbologia francescana del presepe con un presepe vivente, una mostra dedicata ai presepi e il tradizionale appuntamento del concorso “Presepi in famiglia”». E’ possibile iscriversi fino al 10 dicembre inviando una mail a concorso.presepi.desio@gmail.com oppure telefonando al numero 3451359324. Una commissione verrà a visitare il tuo presepe. Premi ai primi venti, a tutti sarà consegnato un attestato di partecipazione.