Il servizio dello sportello informativo Luci Sorridenti è pronto a proseguire anche nel 2026, grazie al rinnovo dell’accordo di collaborazione tra il Comune di Cesano Maderno e le associazioni Lions Club Cesano Maderno Borromeo e Auser.

Confermato lo sportello Luci Sorridenti

La Giunta comunale ha confermato la continuazione di un’iniziativa che si è rivelata preziosa per il supporto ai cittadini, di Cesano e non, in particolare a quelli delle fasce più vulnerabili della popolazione. La collaborazione ha come obiettivo la creazione di uno sportello di prossimità che orienta gratuitamente su una vasta gamma di servizi della Pubblica amministrazione e del Terzo settore.

Il progetto avviato nel 2021

Il progetto era stato avviato nel 2021 dal Lions Club di Cesano Maderno in sinergia con il Circolo Acli Franco Buratti e l’Auser. Il servizio si svolge in un locale di Palazzo Arese Jacini messo a disposizione dal Comune e si rivolge a cittadini che necessitano di assistenza in ambito sociale, amministrativo e legale. L’obiettivo principale dello sportello è infatti fornire orientamento a chi ha bisogno di informazioni riguardo a temi come l’amministrazione di sostegno, le agevolazioni per persone con disabilità, l’assistenza legale gratuita, l’orientamento scolastico e lavorativo o il Punto salute alla Casa di comunità di via San Carlo.

Informazioni alle vittime di violenza

Inoltre, il servizio si occupa anche di offrire informazioni sui servizi di tutela e assistenza dedicati alle vittime di violenza. Una ventina le persone che nel corso del 2025 hanno trovato aiuto, “in generale per problematiche relative a eredità o successioni, sanzioni amministrative, situazioni debitorie, lavoro, casa e famiglia”, spiega Renato Orsenigo, che segue dall’inizio il progetto per conto dei Lions. Con il rinnovo dell’accordo per il 2026, Luci Sorridenti continuerà a garantire questi importanti servizi di supporto, con l’intento di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei cittadini. Gli operatori dello sportello non offriranno solo assistenza pratica, ma cureranno anche un costante monitoraggio delle richieste per garantire che ogni cittadino possa ricevere l’aiuto necessario.

La stretta collaborazione con i Servizi sociali

La costante collaborazione tra lo sportello e i Servizi sociali del Comune assicurerà che le informazioni fornite agli utenti siano sempre precise e tempestive. Luci Sorridenti è aperto dalle 9 alle 11, da lunedì a venerdì; lo sportello legale, che si avvale della collaborazione dell’Ordine degli avvocati di Monza, l’ultimo mercoledì del mese, dalle 14.30 alle 17.30.