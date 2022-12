In mattinata ha preso avvio l’attività in due nuove Case di comunità che afferiscono ad Asst Brianza. Dopo quella presso l'ospedale di Lissone, il taglio del nastro a Cesano Maderno in via San Carlo Borromeo e a Limbiate presso il presidio Corberi. La Casa di comunità aumenta le prestazioni sanitarie attraverso la creazione di reti di prossimità per l’assistenza territoriale e domiciliare, le cure primarie e il supporto sociale e assistenziale, inoltre dispone di ambulatori specialistici.

A Cesano e Limbiate due nuove Case di comunità

Questa mattina, mercoledì 28 dicembre, a Cesano Maderno e Limbiate taglio del nastro di due nuove Case di comunità di Asst Brianza. Prima tappa nella struttura di via San Carlo Borromeo a Cesano Maderno. Presenti il direttore generale di Asst Brianza, Marco Trivelli, il direttore socio-sanitario Guido Grignaffini, Giovanni Pavesi, direttore generale Welfare di Regione Lombardia, il sindaco Gianpiero Bocca, il primo cittadino di Bovisio, Giovanni Sartori e in rappresentanza della Provincia la consigliera Marina Romanò. Prima della visita alla struttura la benedizione di don Stefano Gaslini, parroco della Comunità pastorale Pentecoste.

Così il direttore generale di Asst Brianza, Marco Trivelli:

A Cesano Maderno sono attivi:

Servizio di fronte office e accoglienza, il cui sportello è aperto dalle 8 alle 16, da lunedì a venerdì.

Servizio di cure primarie

Punto unico di accesso (Pua). E’ aperto lunedì e mercoledì, dalle 13.30 alle 16 e martedì e giovedì , dalle 9 alle 13

Servizi di specialistica ambulatoriale in area diabetologica, cardiologica, dermatologica, chirurgo-vascolare, otorino (presto anche in campo reumatologico, internistico, neurologico e neuropsicologico)

Servizi infermieristici: l’ambulatorio è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11 e il martedì e giovedì, dalle 14 alle 16

Psicologia di comunità

Nella struttura di Cesano Maderno sono inoltre presenti il centro prelievi, il polo progetti neuropsichiatria infantile, il centro vaccinale e il consultorio. La Casa di comunità ospiterà inoltre il gruppo di medici volontari coordinati dal dottor Filippo Viganò nell’associazione Le Comunità della salute per consulenze mediche, prestazioni infermieristiche, integrazione socio sanitaria per persone fragili o non inserite nel Servizio sanitario e bisognose di aiuto e affiancamento.

Taglio del nastro anche al presidio Corberi

Inaugurazione anche a Limbiate presso il presidio Corberi, alla presenza del sindaco Antonio Romeo, del primo cittadino di Varedo Filippo Vergani, e del vicepresidente della Provincia, Riccardo Borgonovo. Alle inaugurazioni hanno partecipato anche i consiglieri regionali Gigi Ponti del Pd e Andrea Monti della Lega. Don Giovanni Pagani, parroco di Mombello, ha impartito la benedizione.

Analoghi a quelli di Cesano Maderno i servizi previsti a Limbiate:

Servizio di front office e accoglienza, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 16

Servizio di cure primarie

Punto unico di accesso, è attivo lunedì e mercoledì, dalle 13.30 alle 16 e martedì e giovedì, dalle 9 alle 13

Servizi di apecialistica ambulatoriale, anche in questo caso per patologie prevalenti: in campo diabetologico, dermatologico, otorino, neurologico e,

prossimamente, reumatologico e internistico

prossimamente, reumatologico e internistico Servizi infermieristici con ambulatorio aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 11; martedì e giovedì dalle 14 alle 16.

Nella struttura di Limbiate sono inoltre presenti il centro prelievi e il centro vaccinale.